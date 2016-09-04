查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 经济 ·图文：9月10日全国铁路大调图 ·这个夏天 是我国56年来最热的夏天 ·图文：油价上涨 车主仍可加到便宜油 ·开奖公告 ·建行双创服务中心落户武汉 ·武汉试点内销选择性关税 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 时事 第11版 : 文娱 第12版 : 体育 第13版 : 茶馆 第14版 : 活法 第15版 : 脸谱 第16版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第3版 : 要闻 第4版 : 关注 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 经济 第8版 : 教育 第9版 : 健康 · 图文：9月10日全国铁路大调图 · 这个夏天 是我国56年来最热的 · 图文：油价上涨 车主仍可加到便 · 开奖公告 · 建行双创服务中心落户武汉 · 武汉试点内销选择性关税 7 经济 2016.9.4 星期日 武汉试点内销选择性关税 制造商出口转内销可“就低”择税 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者谢玲 通讯员袁剑 实习生程雪）日前，武汉海关召开发布会称，武汉出口加工区获批成为内销选择性征收关税政策试点，9月1日起符合条件的企业可享受相关税收优惠。

据了解，内销选择性征收关税政策，是指对海关特殊监管区域内企业生产、加工并内销（国内市场）的货物，根据企业申请，按其对应进口料件或按实际报验状态征收关税。

例如，某海关特殊监管区域内加工贸易企业有一批原定计划出口国外的产品，因国际市场形势变化无法出口国外，则按照现行规定，该企业可选择申请内销到国内市场，但需要按照最终产品缴纳关税、进口环节增值税和消费税。如该企业在湖北武汉出口加工区内，则自9月1日起，该企业在申请内销国内市场时，可以选择按照最终产品申报或按照当初加工贸易进口的料件原材料进行申报，通过综合测算申报价格和对应税率，最终选择缴纳税款较少的方式进行申报缴税，从而有效降低企业实际税负。





