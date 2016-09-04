查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 经济 ·图文：9月10日全国铁路大调图 ·这个夏天 是我国56年来最热的夏天 ·图文：油价上涨 车主仍可加到便宜油 ·开奖公告 ·建行双创服务中心落户武汉 ·武汉试点内销选择性关税 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 时事 第11版 : 文娱 第12版 : 体育 第13版 : 茶馆 第14版 : 活法 第15版 : 脸谱 第16版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第3版 : 要闻 第4版 : 关注 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 经济 第8版 : 教育 第9版 : 健康 · 图文：9月10日全国铁路大调图 · 这个夏天 是我国56年来最热的 · 图文：油价上涨 车主仍可加到便 · 开奖公告 · 建行双创服务中心落户武汉 · 武汉试点内销选择性关税 7 经济 2016.9.4 星期日 有的加油站直降3角 有的对微信信用卡支付有优惠 图文：油价上涨 车主仍可加到便宜油 楚天都市报讯 图为：一家加油站推出的手机支付优惠广告 楚天都市报记者潘锡珩摄



楚天都市报记者潘锡珩 实习生李添一



9月2日起，国内成品油价迎来“两连涨”，93号汽油每升从5.7元涨到5.9元，这也是年内第二大涨幅。以一辆油箱容量为50升的私家车为例，加满一箱油将多花10元。

油价虽然连涨，但由于竞争激烈，许多加油站都在开展打折促销活动，车主如果稍加留意，完全可以将上涨的油费“赚”回来。



多个加油站每升直降3角



昨日，记者驱车探访了江城多家加油站。

在友谊大道一家民营加油站，记者看到，入口处竖着一块2米多高的广告牌，上面写着93号、97号汽油每升降0.2元。站内工作人员介绍，如果购买他们的加油卡充值，充1000元送20元，如果一次性充值达5000元，则按3%赠送。

而在徐东片区，由于多个加油站扎堆，竞争也格外激烈。

在徐东大街和友谊大道交会路口的一家民营加油站，每升直降3角。也就是说，93号汽油优惠价为5.6元/升。此外，加满不同金额，还送报纸、送纸巾、送洗车、送毛巾等，记者看到不少车主排队加油。

而在徐东大街群星城对面的中石油加油站，记者看到入口处的围墙上，挂着醒目的红色横幅，上面写着“进站加油每升优惠0.3元”。一两公里外，湖北大学对面的中石化董家墩加油站，同样直降3角。

但记者也发现，同在徐东片区的另外两家中石化加油站，却没有任何优惠活动。工作人员表示，“促销活动是每个加油站单独向上级申请的，所以大家并不是一盘棋。”



用微信信用卡支付有优惠



除了现金加油的优惠，不少加油站还推出了微信、信用卡加油的优惠活动。

在汉口沿江大道一家中石化加油站，工作人员告诉记者，现金加油没有任何优惠，但使用微信支付可以满100元减3元。她指着自己挂在胸前的吊牌说；“直接扫二维码支付，很方便。”

记者了解到，中石化绝大多数加油站都可以使用微信支付，但满100减3元仅限新用户，也就是说在第一次使用微信支付时减3元，此后每次只能减1元。但如果下载相应的APP或关注某微信公众号，则每周三都可以享受“100减3”的优惠。

此外，不少银行的信用卡也与加油站合作开展优惠活动，比如每周五刷交通银行信用卡可在指定加油站享受5%的折扣优惠，每周四刷华夏银行信用卡可打8.8折等。

还有车主告诉记者，某购物网站上长期有打折的加油卡出售，他曾经以470元买到了500元的加油卡，相当于打了9.4折。





