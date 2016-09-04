查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 经济 ·图文：9月10日全国铁路大调图 ·这个夏天 是我国56年来最热的夏天 ·图文：油价上涨 车主仍可加到便宜油 ·开奖公告 ·建行双创服务中心落户武汉 ·武汉试点内销选择性关税 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 时事 第11版 : 文娱 第12版 : 体育 第13版 : 茶馆 第14版 : 活法 第15版 : 脸谱 第16版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第3版 : 要闻 第4版 : 关注 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 经济 第8版 : 教育 第9版 : 健康 · 图文：9月10日全国铁路大调图 · 这个夏天 是我国56年来最热的 · 图文：油价上涨 车主仍可加到便 · 开奖公告 · 建行双创服务中心落户武汉 · 武汉试点内销选择性关税 7 经济 2016.9.4 星期日 这个夏天 是我国56年来最热的夏天 今起三天全省高温降至29℃-33℃ 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈希）就在这两天秋老虎发威时，中国气象局前日发布消息称，今年夏季（6-8月），我国平均气温为21.8℃，较常年同期（20.9℃）偏高0.9℃，为1961年有完整气象记录以来最高。

我省今夏最高气温出现在郧县（41℃），其次为十堰、郧西（40.8℃）（十堰排历史第二），第三是竹山40.7℃，但都没有突破历史极值。

高温突破历史极值的是利川（8月25日35.6℃）和枝江（7月29日39.4℃），低温突破历史极值的是十堰（7月23日28.7℃）、鄂州（7月29日31.3℃）和孝感（8月14日30.1℃）。

前日和昨日，武汉国家气象监测站高温测值为34℃、34.6℃。前日全省超过一半县市冲过35℃高温线，十堰、宜昌和襄阳等地超过37℃。好在昨天鄂西高温回落至30℃-33℃，但江汉平原及鄂东仍在33℃-36℃。

武汉中心气象台预计今起三天全省多云，午后稍热，早晚凉爽，高温降至29℃-33℃，低温20℃-24℃。武汉三天均多云，今日24℃-32℃，明后天均为23℃-31℃。





