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·图文：9月10日全国铁路大调图
·这个夏天 是我国56年来最热的夏天
·图文：油价上涨 车主仍可加到便宜油
·开奖公告
·建行双创服务中心落户武汉
·武汉试点内销选择性关税
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图文：9月10日全国铁路大调图
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这个夏天 是我国56年来最热的
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图文：油价上涨 车主仍可加到便
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开奖公告
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建行双创服务中心落户武汉
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武汉试点内销选择性关税
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经济
2016.9.4 星期日
这个夏天 是我国56年来最热的夏天
今起三天全省高温降至29℃-33℃
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈希）就在这两天秋老虎发威时，中国气象局前日发布消息称，今年夏季（6-8月），我国平均气温为21.8℃，较常年同期（20.9℃）偏高0.9℃，为1961年有完整气象记录以来最高。
我省今夏最高气温出现在郧县（41℃），其次为十堰、郧西（40.8℃）（十堰排历史第二），第三是竹山40.7℃，但都没有突破历史极值。
高温突破历史极值的是利川（8月25日35.6℃）和枝江（7月29日39.4℃），低温突破历史极值的是十堰（7月23日28.7℃）、鄂州（7月29日31.3℃）和孝感（8月14日30.1℃）。
前日和昨日，武汉国家气象监测站高温测值为34℃、34.6℃。前日全省超过一半县市冲过35℃高温线，十堰、宜昌和襄阳等地超过37℃。好在昨天鄂西高温回落至30℃-33℃，但江汉平原及鄂东仍在33℃-36℃。
武汉中心气象台预计今起三天全省多云，午后稍热，早晚凉爽，高温降至29℃-33℃，低温20℃-24℃。武汉三天均多云，今日24℃-32℃，明后天均为23℃-31℃。