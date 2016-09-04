图文：数百员工捐款救助患病新同事图文：鮰鱼咋长了两张嘴外地老人长江边轻生获救男子街头买驾照分“飞单”被擒小区上百辆车被划1楼商户打穿天花板
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 第6版 现场
·图文：数百员工捐款救助患病新同事
·图文：鮰鱼咋长了两张嘴
·外地老人长江边轻生获救
·男子街头买驾照分“飞单”被擒
·小区上百辆车被划
·1楼商户打穿天花板
楚天都市报电子版
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6 现场 2016.9.4 星期日
1楼商户打穿天花板
楼上住户担心房屋安全
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者李曼英）昨日，青山开元公馆小区居民们发现，一楼商户装修时竟将天花板打穿，与2楼相通，他们担心房屋安全。
    昨日中午，楚天都市报记者来到该小区8栋，发现一楼商铺已经被封，门上贴了装修违章整改通知书。
    业主刘女士称，几天前，这家商铺就开始传出很响的声音。昨日一早，多位业主发现，商铺1楼装修打穿了天花板楼板，与2楼店面连通了。
    在业主王先生拍摄的现场图片里，记者看到，被打穿的楼板露出钢筋。“当时都吓坏了。”王先生说，楼栋高34层，这样打穿天花板，怕有安全隐患。
    小区物业介绍，1楼和2楼的商铺属于同一位业主。接居民反映后，他们调查发现，该业主装修时并未到物业报备，属违章装修。昨日一早，他们在商铺拍照取证后，贴了封条，要求业主暂停施工。物业已将此情况通报给了房管部门和开发商。


   