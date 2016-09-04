查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 现场 ·图文：数百员工捐款救助患病新同事 ·图文：鮰鱼咋长了两张嘴 ·外地老人长江边轻生获救 ·男子街头买驾照分“飞单”被擒 ·小区上百辆车被划 ·1楼商户打穿天花板 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 时事 第11版 : 文娱 第12版 : 体育 第13版 : 茶馆 第14版 : 活法 第15版 : 脸谱 第16版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第3版 : 要闻 第4版 : 关注 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 经济 第8版 : 教育 第9版 : 健康 · 图文：数百员工捐款救助患病新同 · 图文：鮰鱼咋长了两张嘴 · 外地老人长江边轻生获救 · 男子街头买驾照分“飞单”被擒 · 小区上百辆车被划 · 1楼商户打穿天花板 6 现场 2016.9.4 星期日 1楼商户打穿天花板 楼上住户担心房屋安全 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者李曼英）昨日，青山开元公馆小区居民们发现，一楼商户装修时竟将天花板打穿，与2楼相通，他们担心房屋安全。

昨日中午，楚天都市报记者来到该小区8栋，发现一楼商铺已经被封，门上贴了装修违章整改通知书。

业主刘女士称，几天前，这家商铺就开始传出很响的声音。昨日一早，多位业主发现，商铺1楼装修打穿了天花板楼板，与2楼店面连通了。

在业主王先生拍摄的现场图片里，记者看到，被打穿的楼板露出钢筋。“当时都吓坏了。”王先生说，楼栋高34层，这样打穿天花板，怕有安全隐患。

小区物业介绍，1楼和2楼的商铺属于同一位业主。接居民反映后，他们调查发现，该业主装修时并未到物业报备，属违章装修。昨日一早，他们在商铺拍照取证后，贴了封条，要求业主暂停施工。物业已将此情况通报给了房管部门和开发商。





