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小区上百辆车被划
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现场
2016.9.4 星期日
小区上百辆车被划
都是在监控坏了的地方
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者张皓 曲严）昨日清晨，硚口丽水康城的业主们发现，小区上百辆车被人划出深深的痕印。
昨日上午，楚天都市报记者现场看到，受损车辆有面包车、越野车、小轿车等各种类型。物业马经理介绍，至少有100台车辆被划，其中不乏奔驰、凯迪拉克等豪车。
据介绍，该小区建成已有8年，有车辆800台左右。马经理称，现物业公司接手才两个月左右，26处监控全部坏了，他们努力恢复了约六成的监控。令业主们不解的是，受损的全是停在未恢复监控区域的车，“肇事者好像对小区的情况了如指掌。”
业主们还向记者反映，自新物业来了之后，小区出现了很多怪现象：电梯频频出故障，机房电线被剪，轿厢的灯频频损坏……
因为经济损失较大，目前业主和物业已报警。