查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 现场 ·图文：数百员工捐款救助患病新同事 ·图文：鮰鱼咋长了两张嘴 ·外地老人长江边轻生获救 ·男子街头买驾照分“飞单”被擒 ·小区上百辆车被划 ·1楼商户打穿天花板 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 时事 第11版 : 文娱 第12版 : 体育 第13版 : 茶馆 第14版 : 活法 第15版 : 脸谱 第16版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第3版 : 要闻 第4版 : 关注 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 经济 第8版 : 教育 第9版 : 健康 · 图文：数百员工捐款救助患病新同 · 图文：鮰鱼咋长了两张嘴 · 外地老人长江边轻生获救 · 男子街头买驾照分“飞单”被擒 · 小区上百辆车被划 · 1楼商户打穿天花板 6 现场 2016.9.4 星期日 小区上百辆车被划 都是在监控坏了的地方 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者张皓 曲严）昨日清晨，硚口丽水康城的业主们发现，小区上百辆车被人划出深深的痕印。

昨日上午，楚天都市报记者现场看到，受损车辆有面包车、越野车、小轿车等各种类型。物业马经理介绍，至少有100台车辆被划，其中不乏奔驰、凯迪拉克等豪车。

据介绍，该小区建成已有8年，有车辆800台左右。马经理称，现物业公司接手才两个月左右，26处监控全部坏了，他们努力恢复了约六成的监控。令业主们不解的是，受损的全是停在未恢复监控区域的车，“肇事者好像对小区的情况了如指掌。”

业主们还向记者反映，自新物业来了之后，小区出现了很多怪现象：电梯频频出故障，机房电线被剪，轿厢的灯频频损坏……

因为经济损失较大，目前业主和物业已报警。





