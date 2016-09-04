图文：数百员工捐款救助患病新同事图文：鮰鱼咋长了两张嘴外地老人长江边轻生获救男子街头买驾照分“飞单”被擒小区上百辆车被划1楼商户打穿天花板
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第6版 现场
·图文：数百员工捐款救助患病新同事
·图文：鮰鱼咋长了两张嘴
·外地老人长江边轻生获救
·男子街头买驾照分“飞单”被擒
·小区上百辆车被划
·1楼商户打穿天花板
楚天都市报电子版
----  
 
6 现场 2016.9.4 星期日
男子街头买驾照分“飞单”被擒
买卖双方均将接受行政处罚
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘孝斌 王永胜 通讯员姚超 龙亮）前晚，一年轻男子街头买驾照分后“飞单”，武警巡逻小组发现后，不到20秒将其抓获。买分和卖分的两人，均将被行政处罚。
    前晚8时14分，武警湖北总队二支队七中队武装巡逻小组正在洪山广场附近执勤，突然听到喧哗。官兵们循声望去，发现两名中年男子一边呼喊，一边追赶一名身穿黑背心的年轻男子。
    “站住，干什么的！”武警官兵立即高声喝止，同时从巡逻车上跃下追赶。5名官兵分成两组，两人尾随追击，三人迂回堵截。而年轻男子非但没有停下，反而穿过街道继续逃窜。
    冲在最前面的是武警王友昌，他加速追上该男子，一个锁喉背摔，将男子摔倒在地。倒地后男子仍继续反抗，增援官兵赶到合力将其制服。此时，距官兵们听到呼救不到20秒。随后，民警赶到将3名男子一起带走调查。
    武昌区公安分局介绍，黑背心男子26岁，姓王，蔡甸人。经初步调查，王某当时找人买驾照分，事后不给钱就跑。卖分男子在后面追，一名熟人碰到后和他一起追。3人随后被巡逻武警控制，并移交给民警，目前详细情况正在调查。
    警方提醒，买分卖分均涉嫌触犯治安管理处罚法，希望驾驶员不要违法出卖自己的驾照记分。买分和卖分的这两名男子，均将被行政处罚。


   