查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第6版 现场
·图文：数百员工捐款救助患病新同事
·图文：鮰鱼咋长了两张嘴
·外地老人长江边轻生获救
·男子街头买驾照分“飞单”被擒
·小区上百辆车被划
·1楼商户打穿天花板
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 时事
第11版 : 文娱
第12版 : 体育
第13版 : 茶馆
第14版 : 活法
第15版 : 脸谱
第16版 : 绽放20年“健康相伴”
第2版 : 聚焦G20杭州峰会
第3版 : 要闻
第4版 : 关注
第5版 : 评论
第6版 : 现场
第7版 : 经济
第8版 : 教育
第9版 : 健康
·
图文：数百员工捐款救助患病新同
·
图文：鮰鱼咋长了两张嘴
·
外地老人长江边轻生获救
·
男子街头买驾照分“飞单”被擒
·
小区上百辆车被划
·
1楼商户打穿天花板
6
现场
2016.9.4 星期日
自称被骗六千元 服下整瓶安眠药
外地老人长江边轻生获救
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者张万军 通讯员史威韡）昨日，一名湖南爹爹疑因来汉散心时，被人骗走6000元，在长江边服下大量安眠药轻生。所幸热心市民发现后报警，送医后已脱险。
昨日上午，楚天都市报记者来到武昌医院，见到重症监护室内的爹爹仍然昏迷，但血压等生命体征平稳。医生介绍，昨早9时15分，爹爹被送来时意识模糊，头部有血肿。检查后初步判断为药物中毒，可能是服用过量安眠药所致，经救治后暂无生命危险。
月亮湾派出所甘警官介绍，昨早8时许，他们接市民报警后赶到铁机路码头附近看到，一位爹爹躺在长江边的台阶上，双眼紧闭，口吐白沫。其携带的包内有衣服、药品和一份遗书，但无物能证明身份。120救护车赶到后，将爹爹送医救治。
在派出所内，记者见到了这份写在病历上的遗书。爹爹在遗书中称自己来自湖南长沙，68岁，没有子女。妻子三年前过世后，他一直饱受失眠困扰，这次准备到汉阳一景点散心。在武昌火车站问路时，两名女子主动带他去汉阳，途中得知他失眠，还卖给他一瓶安眠药。
在钟家村附近，爹爹要上厕所，让两女帮忙拿包。等他出来时，两女已不见踪影，包扔在地上，里面6000元现金不见了。爹爹非常郁闷，加上长期受失眠困扰，于是吃下全部安眠药轻生。一位钓鱼市民发现他后报警，但不知他是如何从汉阳来到武昌的。
警方表示，目前正在核实爹爹身份，下一步会对其受骗情况进行调查。