查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 现场 ·图文：数百员工捐款救助患病新同事 ·图文：鮰鱼咋长了两张嘴 ·外地老人长江边轻生获救 ·男子街头买驾照分“飞单”被擒 ·小区上百辆车被划 ·1楼商户打穿天花板 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 时事 第11版 : 文娱 第12版 : 体育 第13版 : 茶馆 第14版 : 活法 第15版 : 脸谱 第16版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第3版 : 要闻 第4版 : 关注 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 经济 第8版 : 教育 第9版 : 健康 · 图文：数百员工捐款救助患病新同 · 图文：鮰鱼咋长了两张嘴 · 外地老人长江边轻生获救 · 男子街头买驾照分“飞单”被擒 · 小区上百辆车被划 · 1楼商户打穿天花板 6 现场 2016.9.4 星期日 自称被骗六千元 服下整瓶安眠药 外地老人长江边轻生获救 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者张万军 通讯员史威韡）昨日，一名湖南爹爹疑因来汉散心时，被人骗走6000元，在长江边服下大量安眠药轻生。所幸热心市民发现后报警，送医后已脱险。

昨日上午，楚天都市报记者来到武昌医院，见到重症监护室内的爹爹仍然昏迷，但血压等生命体征平稳。医生介绍，昨早9时15分，爹爹被送来时意识模糊，头部有血肿。检查后初步判断为药物中毒，可能是服用过量安眠药所致，经救治后暂无生命危险。

月亮湾派出所甘警官介绍，昨早8时许，他们接市民报警后赶到铁机路码头附近看到，一位爹爹躺在长江边的台阶上，双眼紧闭，口吐白沫。其携带的包内有衣服、药品和一份遗书，但无物能证明身份。120救护车赶到后，将爹爹送医救治。

在派出所内，记者见到了这份写在病历上的遗书。爹爹在遗书中称自己来自湖南长沙，68岁，没有子女。妻子三年前过世后，他一直饱受失眠困扰，这次准备到汉阳一景点散心。在武昌火车站问路时，两名女子主动带他去汉阳，途中得知他失眠，还卖给他一瓶安眠药。

在钟家村附近，爹爹要上厕所，让两女帮忙拿包。等他出来时，两女已不见踪影，包扔在地上，里面6000元现金不见了。爹爹非常郁闷，加上长期受失眠困扰，于是吃下全部安眠药轻生。一位钓鱼市民发现他后报警，但不知他是如何从汉阳来到武昌的。

警方表示，目前正在核实爹爹身份，下一步会对其受骗情况进行调查。





