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现场
2016.9.4 星期日
图文：鮰鱼咋长了两张嘴
专家称是伤口病变 不是先天变异
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者满达 王永胜）“这条鮰鱼竟长了两张嘴，卖了20多年鱼还是头一次见。”昨日，在白沙洲大市场开鱼行的朱先生，抓着一条从洪湖拉来的怪鱼十分惊讶。
昨日，楚天都市报记者来到该鱼行看到，这条鮰鱼身长与其它鮰鱼无异，扁扁的嘴巴两侧长了两根较粗的长须，下颌还有4根细须。不同的是，4根细须下还藏着一只三角形的“嘴巴”，看起来有些吓人（如图）。多名鱼行老板纷纷围拢过来，啧啧称奇。
华中农业大学水产学院何绪刚教授看过照片后称，这是一条斑点叉尾 。它下颌的“嘴巴”，应该是被锐物戳破形成伤口后，愈合时发生病变，形成了一个像嘴巴的洞，不是先天变异。