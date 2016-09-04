查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 现场 ·图文：数百员工捐款救助患病新同事 ·图文：鮰鱼咋长了两张嘴 ·外地老人长江边轻生获救 ·男子街头买驾照分“飞单”被擒 ·小区上百辆车被划 ·1楼商户打穿天花板 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 时事 第11版 : 文娱 第12版 : 体育 第13版 : 茶馆 第14版 : 活法 第15版 : 脸谱 第16版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第3版 : 要闻 第4版 : 关注 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 经济 第8版 : 教育 第9版 : 健康 · 图文：数百员工捐款救助患病新同 · 图文：鮰鱼咋长了两张嘴 · 外地老人长江边轻生获救 · 男子街头买驾照分“飞单”被擒 · 小区上百辆车被划 · 1楼商户打穿天花板 6 现场 2016.9.4 星期日 图文：鮰鱼咋长了两张嘴 专家称是伤口病变 不是先天变异 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者满达 王永胜）“这条鮰鱼竟长了两张嘴，卖了20多年鱼还是头一次见。”昨日，在白沙洲大市场开鱼行的朱先生，抓着一条从洪湖拉来的怪鱼十分惊讶。

昨日，楚天都市报记者来到该鱼行看到，这条鮰鱼身长与其它鮰鱼无异，扁扁的嘴巴两侧长了两根较粗的长须，下颌还有4根细须。不同的是，4根细须下还藏着一只三角形的“嘴巴”，看起来有些吓人（如图）。多名鱼行老板纷纷围拢过来，啧啧称奇。

华中农业大学水产学院何绪刚教授看过照片后称，这是一条斑点叉尾 。它下颌的“嘴巴”，应该是被锐物戳破形成伤口后，愈合时发生病变，形成了一个像嘴巴的洞，不是先天变异。





