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楚天都市报讯（记者张皓 曲严）丈夫突如其来地莫名昏迷，这几天来让打工女杨贵珍寝食难安。不过，昨日说起服装厂400多名同事的爱心捐款，她心中充满感动：“这真是太让我意外了！”

32岁的杨贵珍是恩施人，嫁给了36岁的河南人杨熙峰。两个儿子在河南由爷爷奶奶照顾，夫妻俩在汉口北工业城指南针服装公司打工，丈夫是质检员，妻子则是车工。

8月31日凌晨2时许，杨贵珍突然被丈夫沉重的鼾声吵醒，用胳膊碰了碰没反应，开灯一看，杨熙峰口吐白沫，不省人事！

杨贵珍说，今年8月初，她才带丈夫来这家服装厂打工，两人住的是夫妻房，和同事们还不熟。可那晚听到呼救声，宿舍对门的两名不知名的男同事，当即赶来帮忙背人，厂里也派车及时送医。

昨日下午，楚天都市报记者在协和医院看到，杨熙峰仍在重症监护室昏迷不醒。医生刚找了杨贵珍谈话，目前杨熙峰头部和脏器都进行了全面检查，仍无法确诊病因。

在重症监护室，杨熙峰三天已经花去了2.6万元。杨贵珍感慨道：“真没想到，我们夫妻进厂才20多天，会有那么多同事给我们捐款……”她拿出一张爱心捐赠单，上面记录着公司行政人员及各个班组的捐款明细，一共1.5万元。

送来捐款的指南针服装公司周经理介绍，前天中午趁着休息时间，服装厂的400多名员工伸出援助之手，有的10元、20元，有的50元、100元，一个小时募集了1.5万元，由他送到了医院。“钱虽然不多，是大家的一点心意，希望杨熙峰能够早日康复。”他说。





