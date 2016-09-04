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楼市新政或让过热的地价降温
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2016.9.4 星期日
东西湖楼面地价破万元大关 武汉地王争夺战蔓延至四环
楼市新政或让过热的地价降温
楚天都市报讯 楚天都市报记者朱泽
楼市“金九银十”到来，持续火热的武汉土地市场，可能要降温了。
9月1日，针对地价过快上涨趋势，武汉市房管局、国土资源和规划局联合出台新政，提高土地出让保证金比例，调整土地供应节奏和供应量。业内人士分析，这一新政提高了土地竞拍门槛，土地溢价将受到影响。如半个多月前拍出的东西湖一地块，楼面地价突破万元，超过附近在售楼盘均价，让刚需族们焦灼不已；而新政将为土地市场降温，进而传导到楼市。
地王拉升新城区住房销量
8月23日，江夏庙山一地块拍出7299元/平方米的楼面地价，成为庙山地王。之后，东西湖、黄陂、江夏楼市销量猛增，截至8月31日，这三个新城区的日均销量占武汉全市近三成。
武汉房地产信息网数据显示，8月24日至31日，武汉全市8天共卖房9471套，其中东西湖、黄陂、江夏三个区共卖房2643套，约占28%。8月29日至31日，黄陂区销量连续三天居武汉市各区首位。
梳理8月以来武汉市楼市销量数据可以发现，8月16日东西湖地王诞生前，上述三个区的销量较为平稳。随着东西湖地价突破万元、黄陂区诞生新地王，开发商和购房者对于新城区楼市的预期都有所提高，销量和价格一路上涨。
房企争相在四环线“备粮”
过热的武汉土地市场，半个月前从三环内蔓延至四环线。
东西湖地王位于金山大道北，黄陂地王位于巨龙大道西，江夏庙山地王临近阳光大道和金龙大街，三宗地块均位于规划中的武汉四环线沿线。
据了解，武汉四环线是我省首条以高速公路标准建设的双向八车道绕城环线，全长143公里，采用高架桥形式，串联起阳逻、盘龙城、吴家山、常福、纸坊、豹澥等六大新城组群，沿线水网密集，被誉为武汉最美景观高速公路。
如今，四环线雏形尚未显现，而房企的敏锐触角就已伸到。中国指数研究院华中分院市场研究总监李国政说，2014年武汉进入旧城改造阶段，拆迁难度加大，土地供应减少，以至热门优质地块一经推出，就被众房企围抢，导致地价猛涨。
今年以来，三环内优质地块的地价动辄超过1.5万元，汉阳滨江地块更是超过2万元。部分房企为了“手中有粮”，同时降低拿地成本，退而求其次选择争抢四环线沿线土地。
新政或抑制地价过快上涨
“这么偏的地方地价都超过万元了，以后房价该涨到多少啊？”昨日，带着全家在吴家山看房的宋先生说，目前东西湖区平均房价不到8000元/平方米，与之相比，地价涨得太快了。
今年以来，上海、深圳等一线城市先后出台新政，抑制房价过快上涨，因此南京、苏州、合肥、厦门等二线城市房价涨幅开始领先全国，而这些城市最近也相继出台楼市调控政策，如南京的土地拍卖“熔断机制”、提高二套房贷款门槛等。
武汉连续三年蝉联全国楼市销量冠军，且与以上城市相比，地价“性价比”较高。但相关部门已经注意到地王频出的现象，及时出手调控——9月1日，武汉市房管局联合国土资源和规划局出台新政，提高土地出让保证金比例，调整土地供应节奏和供应量。
根据新政，武汉土地市场门槛提高，保证金比例上调至60%。以黄陂武湖一宗住宅地块为例：起始价17370万元，竞买保证金5200万元，缴纳比例为30%；新政实施后，在起始价相同的情况下，保证金升至10400万元。此外，土地溢价部分需在10日内补齐。本地一家开发商表示：“这对开发商的资金链是不小的考验，如果资金实力不够雄厚，就将被挡在门外。”
李国政分析，竞买保证金提高，会导致参与竞拍的房企减少，土地溢价将受到影响，过热的四环线地块或将降温。