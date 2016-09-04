查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 关注 ·图文：“蹦蹦”主题餐厅半年火遍江城 ·楼市新政或让过热的地价降温 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 时事 第11版 : 文娱 第12版 : 体育 第13版 : 茶馆 第14版 : 活法 第15版 : 脸谱 第16版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第3版 : 要闻 第4版 : 关注 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 经济 第8版 : 教育 第9版 : 健康 · 图文：“蹦蹦”主题餐厅半年火遍 · 楼市新政或让过热的地价降温 4 关注 2016.9.4 星期日 图文：“蹦蹦”主题餐厅半年火遍江城 带动养殖业老板也赚翻 专家提醒不要盲目跟风 楚天都市报讯 图为：昨日中午，武昌徐东一家大型蛙主题餐厅生意火爆



楚天都市报记者谢玲 曹磊 实习生程雪 苗依依 摄影：楚天都市报记者李辉



仿佛一夜之间，过去只是一道家常菜的“蹦蹦”（青蛙），成为武汉众多餐厅的主打牌。吃青蛙、牛蛙的主题餐厅火遍三镇，不到半年开业近20家。

餐饮业的火爆，带动了一直处于低效模式的青蛙、牛蛙养殖，收购价快速上涨，让养殖户们也大赚了一把。



市民拿号排队吃蛙



前晚7时许，武昌汉街一家青蛙主题餐厅门前，等待吃蛙的食客仍排着长队。

“香辣，3斤。”好不容易等到座位的谢先生，看到菜单上写着“3斤送1斤”，爽快地点了3斤。

该餐厅以武汉人口中的“蹦蹦”——青蛙为主题食材。楚天都市报记者看到，59元一斤的青蛙被制作成干煸、泡椒、姜辣、香辣等多种口味，其中以泡椒和香辣口味最受欢迎。“青蛙比牛蛙肉更精瘦，更有嚼劲，烧起来也更进味一些。”一位工作人员说。

昨日中午和晚上，记者又在武昌徐东大街群星城、街道口，汉口二七路、硚口路、菱角湖、常青路等多个商业综合体和街头走访发现，这些地方也都出现了主打“蛙菜”的餐厅，价格为每斤30元—60元不等，而且几乎每家都要排队。

接受采访时，多位消费者表示，他们平时在传统酒楼吃的“蛙菜”多是水煮或焖烧，而蛙主题餐厅口味更多。与其他肉品相比，蛙肉更加劲道，且没有肥肉，深得女性食客欢迎。



吃蛙风潮来自湖南



武汉第一拨开业的蛙主题餐厅蛙来哒总经理助理张军介绍，今年武汉刮起的这股美食新潮流，来自湖南等地。

“在长沙，吃牛蛙的餐厅很火，排队2个小时以上是常态。”张军说，该餐厅是今年4月从湖南引进，开业5个月来，生意一直十分火爆。

一位美食达人表示，牛蛙口口是肉，质地鲜嫩，且消费价格中等，适合武汉市场。加上武汉人本来就有吃蛙传统，接受度比较高。

楚天都市报记者发现，目前武汉大多蛙主题餐厅的菜式都差不多，装修风格也较为“娱乐化”，如餐厅内外摆放着青蛙造型的大型玩偶，室内贴着卡通青蛙贴画、挂着卡通青蛙挂件等，深得年轻人喜欢。



餐饮火爆带动养殖



蛙主题餐厅的火爆，带动了青蛙、牛蛙养殖效益的提升。其中牛蛙身价接近翻番，而青蛙则成为新的农业创业热点。

在武汉市蔡甸区玉贤镇养了20多亩青蛙的毛正伟，对今年的行情特别看好。“现在正是出蛙的时候，每斤价格平均超过20元。”他说，今年以来，重庆、湖南和我省青蛙餐饮市场越来越火，让他放心加大投入，全面提升养殖技术，青蛙的亩产几乎提升了一倍。

在汉南养殖牛蛙的胡书林，也分享到了“蛙餐饮”的红利。“2014年时，牛蛙的收购价只有四五元一斤，现在几乎翻了一番。”他说，牛蛙养殖技术已经十分成熟，产量也高。今年以来，随着武汉的蛙主题餐厅越开越多，他和其他养殖户的“身价”一路看涨，经常有餐厅老板直接到养殖地加价采货。

记者在华南海鲜市场探访发现，牛蛙的批发价从2014年时的6元/斤，涨到了目前的8元—10元/斤。而农贸市场、超市的牛蛙价格更是卖到14元/斤。



跟风投资谨防风险



据了解，从今年4月以来，武汉的蛙主题餐厅已陆续开业近20家。

“蛙类烹饪技术门槛不高，十分容易模仿。”武昌一家蛙主题餐厅的老板告诉记者，餐饮市场跟风倾向十分明显，甚至连建材市场都有青蛙玩偶和专门烹饪蛙类的锅具、餐具出售。

张军说，为了保持竞争力，各家蛙主题餐厅也会创新。如蛙来哒的配料、酱料都由长沙总部配送，精细控制每天的用量，多了或少了都会被提醒。

业内人士介绍，食客们吃到的蛙类多为人工养殖。而养殖户只有办了《野生动物驯养繁殖许可证》和《野生动物经营许可证》，才能进行蛙类养殖和销售。

武汉餐饮协会人士提醒，美食潮流更新很快，而容易复制的品类竞争更加激烈，因此，盲目跟风投资蛙主题餐厅或蛙类养殖，都有较大风险，应当加倍谨慎。





