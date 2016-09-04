查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 要闻 ·省领导会见我省奥运健儿 ·图文：荆楚奥运健儿忙并快乐着 ·知名学者开讲“东湖大讲坛” ·“夫妻间患难与共是应该的” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 时事 第11版 : 文娱 第12版 : 体育 第13版 : 茶馆 第14版 : 活法 第15版 : 脸谱 第16版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第3版 : 要闻 第4版 : 关注 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 经济 第8版 : 教育 第9版 : 健康 · 省领导会见我省奥运健儿 · 图文：荆楚奥运健儿忙并快乐着 · 知名学者开讲“东湖大讲坛” · “夫妻间患难与共是应该的” 3 要闻 2016.9.4 星期日 质朴真情感动读者 何国喜面对赞誉很淡定 “夫妻间患难与共是应该的” 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者叶文波）相伴26年的老伴中风失语，61岁的何国喜便手绘了一幅人体漫画，他每天指图询问哪里难受，老伴则以口型的张合作答（昨日本报A04版报道）。何国喜与老伴文艳共患难的事迹，引起不少读者共鸣，大家纷纷赞誉何国喜是好男人、大丈夫。

昨日清早，“看楚天”手机客户端推送该报道后，不少读者将其转至微信朋友圈。家住硚口区的杨先生留言称“感人至深”；新洲区的叶女士说“患难见真情”；一名孝感网友则留言称“看完眼泪都流下来了，好感动，爹爹是个好男人，希望这位婆婆早日康复”。

昨日上午，何国喜专程找来一份《楚天都市报》，逐字逐句读给老伴听。文艳听得很认真，泪水一直在眼眶里打转，也许只有她明白，丈夫结婚时的那句“嫁给全天下最好的男人”不是空头承诺。

面对读者的赞誉，何国喜很淡定，他说：“我们就是平凡的小夫妻，患难与共是正常的，我做的都是应该的，如果不这么做反而不正常了。”

记者了解到，何国喜夫妇每月的退休金接近5000元，但每月住院费用近万元，此前已花了50多万元医疗费，且后面还需长期康复治疗。如果您愿意帮帮何国喜夫妇，可致电楚天都市报热线电话（027）86777777。





