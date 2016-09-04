查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第3版 要闻
·省领导会见我省奥运健儿
·图文：荆楚奥运健儿忙并快乐着
·知名学者开讲“东湖大讲坛”
·“夫妻间患难与共是应该的”
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 时事
第11版 : 文娱
第12版 : 体育
第13版 : 茶馆
第14版 : 活法
第15版 : 脸谱
第16版 : 绽放20年“健康相伴”
第2版 : 聚焦G20杭州峰会
第3版 : 要闻
第4版 : 关注
第5版 : 评论
第6版 : 现场
第7版 : 经济
第8版 : 教育
第9版 : 健康
·
省领导会见我省奥运健儿
·
图文：荆楚奥运健儿忙并快乐着
·
知名学者开讲“东湖大讲坛”
·
“夫妻间患难与共是应该的”
3
要闻
2016.9.4 星期日
质朴真情感动读者 何国喜面对赞誉很淡定
“夫妻间患难与共是应该的”
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者叶文波）相伴26年的老伴中风失语，61岁的何国喜便手绘了一幅人体漫画，他每天指图询问哪里难受，老伴则以口型的张合作答（昨日本报A04版报道）。何国喜与老伴文艳共患难的事迹，引起不少读者共鸣，大家纷纷赞誉何国喜是好男人、大丈夫。
昨日清早，“看楚天”手机客户端推送该报道后，不少读者将其转至微信朋友圈。家住硚口区的杨先生留言称“感人至深”；新洲区的叶女士说“患难见真情”；一名孝感网友则留言称“看完眼泪都流下来了，好感动，爹爹是个好男人，希望这位婆婆早日康复”。
昨日上午，何国喜专程找来一份《楚天都市报》，逐字逐句读给老伴听。文艳听得很认真，泪水一直在眼眶里打转，也许只有她明白，丈夫结婚时的那句“嫁给全天下最好的男人”不是空头承诺。
面对读者的赞誉，何国喜很淡定，他说：“我们就是平凡的小夫妻，患难与共是正常的，我做的都是应该的，如果不这么做反而不正常了。”
记者了解到，何国喜夫妇每月的退休金接近5000元，但每月住院费用近万元，此前已花了50多万元医疗费，且后面还需长期康复治疗。如果您愿意帮帮何国喜夫妇，可致电楚天都市报热线电话（027）86777777。