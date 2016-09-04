查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 要闻 ·省领导会见我省奥运健儿 ·图文：荆楚奥运健儿忙并快乐着 ·知名学者开讲“东湖大讲坛” ·“夫妻间患难与共是应该的” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 时事 第11版 : 文娱 第12版 : 体育 第13版 : 茶馆 第14版 : 活法 第15版 : 脸谱 第16版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第3版 : 要闻 第4版 : 关注 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 经济 第8版 : 教育 第9版 : 健康 · 省领导会见我省奥运健儿 · 图文：荆楚奥运健儿忙并快乐着 · 知名学者开讲“东湖大讲坛” · “夫妻间患难与共是应该的” 3 要闻 2016.9.4 星期日 纵论如何贯彻五大发展理念 知名学者开讲“东湖大讲坛” 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈凌墨 实习生王婧雯）昨日，“贯彻落实五大发展理念，率先全面建成小康社会”东湖大讲坛举行，6位国内知名专家学者及我省300多名领导干部、企业家代表汇聚东湖之滨，畅谈发展新理念，分享思想盛宴。

本次大讲坛通过主旨报告、大会讨论、分组研讨等活动，从推动湖北创新渠道发展、区域协调发展、生态绿色发展、开放发展、共享发展等方面展开交流研讨、建言献策，为实现湖北“率先、进位、升级、奠基”目标提供决策服务和智力支持。

国务院发展研究中心副主任王一鸣作主旨报告，深刻阐述在新历史时期贯彻落实五大发展理念的重要性、必要性和路径，并结合湖北实际，提出湖北面临赶超与转型双重挑战。

在大会讨论环节，王一鸣、北京国际城市发展研究院院长连玉明、北京大学政府管理学院教授陆军、国家行政学院经济学院副主任张孝德、中南财经政法大学教授朱延福、中央党校教授谢志强等6位专家学者，从当前经济社会发展形势、制约湖北发展的重难点问题、如何贯彻五大发展理念等角度，探讨交流如何更好地推动湖北科学发展。

此次讲坛由省委组织部和湖北日报社、湖北广播电视台、省社科院共同举办。





