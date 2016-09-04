查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 要闻 ·省领导会见我省奥运健儿 ·图文：荆楚奥运健儿忙并快乐着 ·知名学者开讲“东湖大讲坛” ·“夫妻间患难与共是应该的” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 时事 第11版 : 文娱 第12版 : 体育 第13版 : 茶馆 第14版 : 活法 第15版 : 脸谱 第16版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第3版 : 要闻 第4版 : 关注 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 经济 第8版 : 教育 第9版 : 健康 · 省领导会见我省奥运健儿 · 图文：荆楚奥运健儿忙并快乐着 · 知名学者开讲“东湖大讲坛” · “夫妻间患难与共是应该的” 3 要闻 2016.9.4 星期日 省领导会见我省奥运健儿 弘扬奥运拼搏精神 升腾发展强劲气场 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者黄俊华 谢慧敏）昨日下午，省委书记李鸿忠在武汉东湖宾馆会见了载誉归来的我省奥运健儿。省领导王晓东、傅德辉、周洪宇、郭跃进参加会见。

在刚刚闭幕的第31届夏季奥运会上，我省共有12名运动员、2名教练员、1名队医参加中国体育代表团，征战里约，取得了1金2银2铜的优异成绩，续写了自1984年我国恢复参加夏季奥运会以来，湖北“届届见金”的辉煌历史。

李鸿忠代表省委、省人大、省政府、省政协欢迎奥运健儿凯旋。他说，同志们征战里约奥运会，不仅取得了优异的参赛成绩，而且展现了不屈不挠、顽强拼搏的奋斗精神，以及作为大国运动员从容豁达、谦和包容的良好精神风貌和文明素养，为祖国争了光，为民族争了气，为人生添了彩，家乡人民为你们感到骄傲。

李鸿忠说，奥运会是世界最高水平的体育竞技舞台，同志们勇于参赛，敢于挑战、超越自我，精神可嘉。获得奖牌的，可喜可贺；没拿到奖牌的，同样令人敬佩。全省广大干部群众要向你们学习，学习你们“不畏艰难、勇于拼搏，自强不息、奋斗不止，追求卓越、敢于领先”的精神，全省各级新闻媒体要广泛深入宣传我省奥运健儿的先进事迹和可贵精神，进一步汇聚全省上下干事创业的精气神，升腾竞进发展的强气场。





