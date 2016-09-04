图文：中国有能力保持经济中高速增长习近平会见奥巴马等政要中美率先批准气候变化《巴黎协定》图文：B20晚宴吃什么菜名都很高大上
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 第2版 聚焦G20杭州峰会
·图文：中国有能力保持经济中高速增长
·习近平会见奥巴马等政要
·中美率先批准气候变化《巴黎协定》
·图文：B20晚宴吃什么菜名都很高大上
楚天都市报电子版
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2 聚焦G20杭州峰会 2016.9.4 星期日
图文：B20晚宴吃什么菜名都很高大上
    楚天都市报讯 图为：B20晚宴现场

    据中新社电 本次B20峰会规模大，盛况空前。据悉，今年总共有812名全球工商界代表参与。除了全球经济话题，参会领导人、企业家的衣食住行也备受关注。
    官方公布的菜单显示，B20晚宴总计14道美食，主菜以浙江菜为主。浙菜基于江南文脉，坐镇鱼米之乡，一直是中国“八大菜系”之一。本次峰会，浙菜让全球政要、企业家品味到了中国餐饮美食的风味和文化。
    让人眼前一亮的是，许多经典浙菜都有了一个响当当的名字。比如八方宾客（富贵八小碟）、四海欢庆（西湖菊花鱼）、紧密合作（杏仁大明虾）、众志成城（杭州笋干卷）、名扬天下（新派叫花鸡）等等。


   