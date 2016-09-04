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第2版 聚焦G20杭州峰会
·图文：中国有能力保持经济中高速增长
·习近平会见奥巴马等政要
·中美率先批准气候变化《巴黎协定》
·图文：B20晚宴吃什么菜名都很高大上
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图文：B20晚宴吃什么菜名都很
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聚焦G20杭州峰会
2016.9.4 星期日
图文：B20晚宴吃什么菜名都很高大上
楚天都市报讯 图为：B20晚宴现场
据中新社电 本次B20峰会规模大，盛况空前。据悉，今年总共有812名全球工商界代表参与。除了全球经济话题，参会领导人、企业家的衣食住行也备受关注。
官方公布的菜单显示，B20晚宴总计14道美食，主菜以浙江菜为主。浙菜基于江南文脉，坐镇鱼米之乡，一直是中国“八大菜系”之一。本次峰会，浙菜让全球政要、企业家品味到了中国餐饮美食的风味和文化。
让人眼前一亮的是，许多经典浙菜都有了一个响当当的名字。比如八方宾客（富贵八小碟）、四海欢庆（西湖菊花鱼）、紧密合作（杏仁大明虾）、众志成城（杭州笋干卷）、名扬天下（新派叫花鸡）等等。