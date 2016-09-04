查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 聚焦G20杭州峰会 ·图文：中国有能力保持经济中高速增长 ·习近平会见奥巴马等政要 ·中美率先批准气候变化《巴黎协定》 ·图文：B20晚宴吃什么菜名都很高大上 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 时事 第11版 : 文娱 第12版 : 体育 第13版 : 茶馆 第14版 : 活法 第15版 : 脸谱 第16版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第3版 : 要闻 第4版 : 关注 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 经济 第8版 : 教育 第9版 : 健康 · 图文：中国有能力保持经济中高速 · 习近平会见奥巴马等政要 · 中美率先批准气候变化《巴黎协定 · 图文：B20晚宴吃什么菜名都很 2 聚焦G20杭州峰会 2016.9.4 星期日 图文：B20晚宴吃什么菜名都很高大上 楚天都市报讯 图为：B20晚宴现场



据中新社电 本次B20峰会规模大，盛况空前。据悉，今年总共有812名全球工商界代表参与。除了全球经济话题，参会领导人、企业家的衣食住行也备受关注。

官方公布的菜单显示，B20晚宴总计14道美食，主菜以浙江菜为主。浙菜基于江南文脉，坐镇鱼米之乡，一直是中国“八大菜系”之一。本次峰会，浙菜让全球政要、企业家品味到了中国餐饮美食的风味和文化。

让人眼前一亮的是，许多经典浙菜都有了一个响当当的名字。比如八方宾客（富贵八小碟）、四海欢庆（西湖菊花鱼）、紧密合作（杏仁大明虾）、众志成城（杭州笋干卷）、名扬天下（新派叫花鸡）等等。





