图文：中国有能力保持经济中高速增长习近平会见奥巴马等政要中美率先批准气候变化《巴黎协定》图文：B20晚宴吃什么菜名都很高大上
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 第2版 聚焦G20杭州峰会
·图文：中国有能力保持经济中高速增长
·习近平会见奥巴马等政要
·中美率先批准气候变化《巴黎协定》
·图文：B20晚宴吃什么菜名都很高大上
楚天都市报电子版
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2 聚焦G20杭州峰会 2016.9.4 星期日
中美率先批准气候变化《巴黎协定》
    楚天都市报讯 据新华社电 国家主席习近平3日同美国总统奥巴马、联合国秘书长潘基文在杭州共同出席气候变化《巴黎协定》批准文书交存仪式。
    下午5时30分许，仪式开始。习近平和奥巴马先后向潘基文交存中国和美国气候变化《巴黎协定》批准文书。习近平随后致辞。
    习近平指出，气候变化关乎人民福祉和人类未来。《巴黎协定》为2020年后的全球合作应对气候变化明确了方向，标志着合作共赢、公正合理的全球气候治理体系正在形成。中国为应对气候变化作出了重要贡献。中国倡议二十国集团发表了首份气候变化问题主席声明，率先签署了《巴黎协定》。中国向联合国交存批准文书是中国政府作出的新的庄严承诺。
    习近平强调，中国是最大的发展中国家，美国是最大的发达国家，两国在气候变化领域开展了卓有成效的对话和合作。两国共同交存参加《巴黎协定》法律文书，展示了共同应对全球性问题的雄心和决心。
    习近平强调，中国是负责任的发展中大国，是全球气候治理的积极参与者。中国将落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，全面推进节能减排和低碳发展，迈向生态文明新时代。


   