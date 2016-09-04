查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 聚焦G20杭州峰会 ·图文：中国有能力保持经济中高速增长 ·习近平会见奥巴马等政要 ·中美率先批准气候变化《巴黎协定》 ·图文：B20晚宴吃什么菜名都很高大上 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 时事 第11版 : 文娱 第12版 : 体育 第13版 : 茶馆 第14版 : 活法 第15版 : 脸谱 第16版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第3版 : 要闻 第4版 : 关注 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 经济 第8版 : 教育 第9版 : 健康 · 图文：中国有能力保持经济中高速 · 习近平会见奥巴马等政要 · 中美率先批准气候变化《巴黎协定 · 图文：B20晚宴吃什么菜名都很 2 聚焦G20杭州峰会 2016.9.4 星期日 习近平会见奥巴马等政要 楚天都市报讯 据新华社电 国家主席习近平3日在杭州分别会见前来出席二十国集团领导人杭州峰会的美国总统奥巴马，阿根廷总统马克里，南非总统祖马，土耳其总统埃尔多安，非洲联盟轮值主席、乍得总统代比，意大利总理伦齐。

习近平强调，中美要牢牢把握两国关系发展正确方向，坚持不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的原则，增进互信，深化合作，以建设性方式管控分歧，推动中美关系持续健康稳定发展。

习近平指出，中方赞赏美方配合和支持中方主办二十国集团领导人杭州峰会。办好这次峰会既是国际社会共同期待，也是中美作为世界前两大经济体的应尽责任。中方愿同美方及其他各方一道努力，确保峰会取得丰硕成果，为世界经济注入动力、提振信心。

习近平强调，中国经济发展长期向好的基本面没有变。中方将坚持稳中求进的宏观经济政策总基调，扎实推进供给侧结构性改革。中国坚持改革开放的方向不动摇，将进一步放宽外资准入，欢迎各国企业来华投资兴业，并继续为其提供良好营商环境。希望中美双方共同努力，争取早日达成一个互利双赢的双边投资协定。

习近平指出，应对气候变化合作已成为中美关系中一大亮点。中美率先批准《巴黎协定》并共同向联合国秘书长交存批准文书，率先完成二十国集团框架下化石燃料补贴同行审议报告，再次为国际社会共同应对这一全球性挑战作出重要贡献。

习近平指出，中美双方要继续积极拓展两军、反腐败和执法、网络安全、人文、地方、联合国维和等领域务实合作。





