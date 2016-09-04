查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 聚焦G20杭州峰会 ·图文：中国有能力保持经济中高速增长 ·习近平会见奥巴马等政要 ·中美率先批准气候变化《巴黎协定》 ·图文：B20晚宴吃什么菜名都很高大上 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 时事 第11版 : 文娱 第12版 : 体育 第13版 : 茶馆 第14版 : 活法 第15版 : 脸谱 第16版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第3版 : 要闻 第4版 : 关注 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 经济 第8版 : 教育 第9版 : 健康 · 图文：中国有能力保持经济中高速 · 习近平会见奥巴马等政要 · 中美率先批准气候变化《巴黎协定 · 图文：B20晚宴吃什么菜名都很 2 聚焦G20杭州峰会 2016.9.4 星期日 习近平出席二十国集团工商峰会开幕式并发表主旨演讲 图文：中国有能力保持经济中高速增长 楚天都市报讯 图为：习近平在二十国集团工商峰会开幕式上发表主旨演讲 新华社发

图为：9月3日，二十国集团工商峰会在浙江杭州开幕 新华社发



●中国有信心、有能力保持经济中高速增长，继续在实现自身发展的同时为世界带来更多发展机遇。

●中国对外开放，不是要一家唱独角戏，而是要欢迎各方共同参与；不是要谋求势力范围，而是要支持各国共同发展；不是要营造自己的后花园，而是要建设各国共享的百花园。

●中方希望同各方一道，推动杭州峰会开出一剂标本兼治、综合施策的药方，推动世界经济走上强劲、可持续、平衡、包容增长之路。



据新华社电 国家主席习近平3日出席2016年二十国集团工商峰会开幕式，并发表题为《中国发展新起点全球增长新蓝图》的主旨演讲，强调中方希望同各方一道，建设创新、开放、联动、包容型世界经济，推动世界经济走上强劲、可持续、平衡、包容增长之路。



中国将坚定不移全面深化改革



习近平在演讲中指出，中国改革开放38年的伟大进程，是探索前行的进程，是真抓实干的进程，是共同富裕的进程，是中国走向世界、世界走向中国的进程。今天的中国，已经站在新的历史起点上。这个新起点，就是中国全面深化改革、增加经济社会发展新动力的新起点，就是中国适应经济发展新常态、转变经济发展方式的新起点，就是中国同世界深度互动、向世界深度开放的新起点。在新的起点上，中国将坚定不移全面深化改革，开拓更好发展前景。坚定不移实施创新驱动发展战略，释放更强增长动力。坚定不移推动绿色发展，谋求更佳质量效益。坚定不移推进公平共享，增进更多民众福祉。坚定不移扩大对外开放，实现更广互利共赢。中国有信心、有能力保持经济中高速增长，继续在实现自身发展的同时为世界带来更多发展机遇。



中国对外开放不是要一家唱独角戏



习近平强调，中国的发展得益于国际社会，也愿为国际社会提供更多公共产品。中国倡导的新机制新倡议，是对现有国际机制的有益补充和完善，目标是实现合作共赢、共同发展。“一带一路”倡议旨在同沿线各国分享中国发展机遇，实现共同繁荣。中国对外开放，不是要一家唱独角戏，而是要欢迎各方共同参与；不是要谋求势力范围，而是要支持各国共同发展；不是要营造自己的后花园，而是要建设各国共享的百花园。

习近平指出，面对当前世界经济的复杂形势和风险挑战，中方希望同各方一道，推动杭州峰会开出一剂标本兼治、综合施策的药方，推动世界经济走上强劲、可持续、平衡、包容增长之路。二十国集团要建设创新型世界经济，开辟增长源泉；建设开放型世界经济，拓展发展空间；建设联动型世界经济，凝聚互动合力；建设包容型世界经济，夯实共赢基础。我们的目标是让增长和发展惠及所有国家和人民，让各国人民特别是发展中国家人民的日子都一天天好起来。



共同构建包容联动的全球发展治理格局



习近平呼吁二十国集团成员立即采取行动：

第一，共同维护和平稳定的国际环境。各国要树立共同、综合、合作、可持续的新安全观。坚持联合国宪章宗旨和原则，坚持多边主义，通过对话协商解决分歧和争端，推动建立更加公正合理的国际秩序。

第二，共同构建合作共赢的全球伙伴关系。求同存异、聚同化异，国家不论大小、强弱、贫富，都应该平等相待，既把自己发展好，也帮助其他国家发展好。加强在重大全球性问题上的沟通和协调，建立健全宏观经济政策协调机制，加强各领域务实合作，促进不同国家、不同文化和历史背景的人们深入交流，携手构建人类命运共同体。

第三，共同完善全球经济治理。要与时俱进、因时而变，以平等为基础，更好反映世界经济格局新现实，增加新兴市场国家和发展中国家代表性和发言权，确保各国在国际经济合作中权利平等、机会平等、规则平等。以开放为导向，以合作为动力，以共享为目标。当前形势下，全球经济治理重点要共同构建公正高效的全球金融治理格局，维护世界经济稳定大局；共同构建开放透明的全球贸易和投资治理格局，巩固多边贸易体制，释放全球经贸投资合作潜力；共同构建绿色低碳的全球能源治理格局，推动全球绿色发展合作；共同构建包容联动的全球发展治理格局，以落实联合国2030年可持续发展议程为目标，共同增进全人类福祉。

二十国集团工商峰会（B20）是G20杭州峰会的重要配套活动，是国际工商界参与全球经济治理和国际经贸规则制定的重要平台。2016年二十国集团工商峰会9月3日至4日在杭州举行，来自二十国集团成员和嘉宾国1100余名工商界人士出席开幕式。





