查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·图文：中国站在新的历史起点 ·“蹦蹦”主题餐厅半年火遍江城 ·图文：奥运明星进校园与学子亲密互动 ·一敲一打都是光阴 ·用花草为城市作画 ·全国铁路运行图10日起进行调整 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 时事 第11版 : 文娱 第12版 : 体育 第13版 : 茶馆 第14版 : 活法 第15版 : 脸谱 第16版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第3版 : 要闻 第4版 : 关注 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 经济 第8版 : 教育 第9版 : 健康 · 图文：中国站在新的历史起点 · “蹦蹦”主题餐厅半年火遍江城 · 图文：奥运明星进校园与学子亲密 · 一敲一打都是光阴 · 用花草为城市作画 · 全国铁路运行图10日起进行调整 1 要闻 2016.9.4 星期日 全国铁路运行图10日起进行调整 武汉至开封等方向将有动车 襄阳首开至省外城市动车组 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者胡勇谋 通讯员张琦 孟立 实习生甘芸 柯焕焕）很快，武汉市民将可坐动车直达开封、兰考等城市。昨晚，中国铁路客户服务中心在12306官网发布公告称，为配合郑徐高铁开通，铁路部门将自9月10日起对部分线路的列车运行图进行调整。相关调整列车的车票，定于4日9时起开始发售。

武铁相关人士称，襄阳火车站将首次开行至省外城市动车组列车。据了解，襄阳火车站此前开行的动车组，大部分是行驶在武（汉）十（堰）区间，最远则是到黄冈和黄石。本次调图中，增加襄阳—南京南D3084/3次动车组列车1对，经汉丹、宁蓉线运行。

此次调图后，武汉铁路局管内将新增6趟始发或经过的高铁。此外，还有部分动车组列车变更了运行区段。比如汉口—襄阳D5223/6次调整为武汉—襄阳；汉口—上海虹桥D3044/1次调整为武昌—上海虹桥等。

记者了解到，为配合郑徐高铁9月开通，此前暂停预售的9月10日以后的部分列车车票，最快将从4日开始陆续销售。有消息称，9月4日9点起，各售票渠道将出售9月30日之前的部分班列车票，9月5日开始发售预售期60天内的车票，包括国庆黄金周期间的车票。但武汉铁路局相关人士称，具体的发售时间到3日晚尚未接到明确通知，请广大旅客随时注意12306官方网站和各火车站公告。

郑徐高铁途经河南、安徽、江苏三个省份，西起郑州东站，东至徐州东站，线路全长361.937公里。郑徐高铁开通后，不久武汉市民将可坐动车直达开封、兰考等城市。





