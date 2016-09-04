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全国铁路运行图10日起进行调整
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要闻
2016.9.4 星期日
全国铁路运行图10日起进行调整
武汉至开封等方向将有动车 襄阳首开至省外城市动车组
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者胡勇谋 通讯员张琦 孟立 实习生甘芸 柯焕焕）很快，武汉市民将可坐动车直达开封、兰考等城市。昨晚，中国铁路客户服务中心在12306官网发布公告称，为配合郑徐高铁开通，铁路部门将自9月10日起对部分线路的列车运行图进行调整。相关调整列车的车票，定于4日9时起开始发售。
武铁相关人士称，襄阳火车站将首次开行至省外城市动车组列车。据了解，襄阳火车站此前开行的动车组，大部分是行驶在武（汉）十（堰）区间，最远则是到黄冈和黄石。本次调图中，增加襄阳—南京南D3084/3次动车组列车1对，经汉丹、宁蓉线运行。
此次调图后，武汉铁路局管内将新增6趟始发或经过的高铁。此外，还有部分动车组列车变更了运行区段。比如汉口—襄阳D5223/6次调整为武汉—襄阳；汉口—上海虹桥D3044/1次调整为武昌—上海虹桥等。
记者了解到，为配合郑徐高铁9月开通，此前暂停预售的9月10日以后的部分列车车票，最快将从4日开始陆续销售。有消息称，9月4日9点起，各售票渠道将出售9月30日之前的部分班列车票，9月5日开始发售预售期60天内的车票，包括国庆黄金周期间的车票。但武汉铁路局相关人士称，具体的发售时间到3日晚尚未接到明确通知，请广大旅客随时注意12306官方网站和各火车站公告。
郑徐高铁途经河南、安徽、江苏三个省份，西起郑州东站，东至徐州东站，线路全长361.937公里。郑徐高铁开通后，不久武汉市民将可坐动车直达开封、兰考等城市。