查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·图文：中国站在新的历史起点 ·“蹦蹦”主题餐厅半年火遍江城 ·图文：奥运明星进校园与学子亲密互动 ·一敲一打都是光阴 ·用花草为城市作画 ·全国铁路运行图10日起进行调整 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 时事 第11版 : 文娱 第12版 : 体育 第13版 : 茶馆 第14版 : 活法 第15版 : 脸谱 第16版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第3版 : 要闻 第4版 : 关注 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 经济 第8版 : 教育 第9版 : 健康 · 图文：中国站在新的历史起点 · “蹦蹦”主题餐厅半年火遍江城 · 图文：奥运明星进校园与学子亲密 · 一敲一打都是光阴 · 用花草为城市作画 · 全国铁路运行图10日起进行调整 1 要闻 2016.9.4 星期日 江城扎景第一人陈友平 用花草为城市作画 楚天都市报讯 图为：为迎G20峰会，杭州街头出现许多时尚的园林扎景

图为：陈友平在作品《从远古走来》中，别出心裁地用油麻藤扎制古人形象

图为：陈友平的作品《魅力十月》获得了2010年武汉花卉展金奖

图为：陈友平像画油画一样画中国画

图为：陈友平的花鸟画

图为：陈友平的作品《法海你不懂爱》，创意萌萌的



楚天都市报记者张艳 摄影：通讯员龚作威



今天，G20峰会在杭州开幕，你的朋友圈里，除了被全球首脑刷屏，也许还被杭州街头那些别开生面、时尚动感的园林扎景给霸占了吧？

园林艺术，在中国源远流长，现如今更成了一种烘托喜庆祥和氛围的载体。近一二十年来，许多地方兴起以大型园林扎景扮靓城市，使其成为老百姓看得懂又喜欢看的一种艺术形式。

作为武汉人，翻翻自家的相册，一定有那么几张跟街头园林扎景的合影。至少，你曾在街头转角或公园里面见过。那你知道吗？武汉街头那些栩栩如生的大型园林景观，基本都出自一位大师之手——



园林艺术 不是随意摆几盆花花草草



夏秋之交，绿荫正浓，暑气渐无，早上的公园是晨练者的天下。8月29日7时许，住在汉口唐家墩的陈友平骑着电动车出了门，7时半到达中山公园，来到隐于一隅的办公室——中山公园美术室，在这幢老旧的两层小楼里，藏着他的工作室。

只要不外出，陈友平坚持每天早到一小时，“忙，恨不得把一天当两天用！”

工作室书画满墙，一面墙上还挂着一幅还未完工的水墨画。虽然着墨不多，但见山石嶙峋，虬枝杂生，幽静之意扑面而来。

可是，水墨画为什么不铺在桌上画而是像油画一样竖着画？“习惯了这种画法，”57岁的陈友平呵呵一笑，又说，“这种画法特别需要腕力以及身体与气息的平衡。”

从事园林景观设计30余年，陈友平作品亮相武汉所有大型花展，参加的全国花展也是不计其数，各种奖项拿到手软，堪称园林设计界的获奖专业户。他说，这一切都离不开绘画这项基本功。

这是童子功，上小学时他就痴迷涂涂画画。排行老六的他被兄姐们呵护着，省下过早钱给他买笔墨纸砚。

19岁高中毕业后，陈友平进入武汉市园林局建筑工程公司，成了一名摆弄花卉和山石盆景的工人。但他仍然坚持画画，忙完工作就专心致志画花草树木、山石水景……为提高绘画水平，他还曾拜专业画家为师，接受专业培训。

陈友平的中国画，把山水跟花鸟十分得体地融合了在一起。去年，陈友平将多年的精品画作集结亮相个展，画风被赞“集苍劲老辣与柔曼纤巧于一体”。而他感慨道：“这一生吃一碗艺术饭，要感谢我自己四十多年坚持画画。否则，几盆花花草草一摆，就是园林艺术吗？”



充满趣味 扎景才能让游客驻足欣赏



没玩过中山公园，不叫武汉人；到了武汉不逛中山公园，等于没来过武汉。

这个坊间评语，说明了市民对中山公园的喜爱与认可。它的许多游乐设施的背景造型，如充满童趣的海盗船、超级经典的摩天轮等，就出自陈友平的创意。多少小朋友，在这里洒下银铃般的笑声，然后再“咔嚓”一声，定格欢乐时光。

走出中山公园，陈友平还是大武汉的大画匠，名满江城的园林扎景行家。

“园林扎景也可以叫立体花坛，制作过程堪称看花容易绣花难。”他介绍说，扎景的制作过程比较复杂，先要完成前期的设计，再制作扎景骨架再安装，然后在骨架上覆盖种植土，最后扦插植物、花卉。经过多次修剪和照料，扎景才能达到最佳效果。

扎景直观形象，有主题有内容，如此才能营造和烘托气氛，这便要求设计师奇思妙想甚至脑洞大开了。

“园林设计，不仅要体现专业性，更要有趣味性，”陈友平强调，一件扎景艺术作品，折射的是设计师的所思所想，绝不是静态的简单的花草树木的组合，“如果没有趣味性，不能让人或开怀大笑或浮想联翩或沉吟小思，来来往往的人怎么可能驻足欣赏？然后再拍几张合影留作纪念？”



与时俱进 从荆风楚韵到法海你不懂爱



陈友平的作品，堪称大手笔、大制作。

作为土长土长的武汉人，其作品充满了荆风楚韵：“伯牙子期弹琴觅知音”的故事，被他在菊展中做成背景，在编钟演奏的《高山流水》音乐声中，菊花绽放吐芳，此设计一举获得全国布置金奖；编钟、黄鹤楼、长江大桥、武汉站等著名景点或建筑，以及本土的人文故事也都飞入他的扎景之中……

近年来，他又与时俱进，大胆地让一些作品解读潮流。在去年沙湖公园承办的全国荷花展上，他的诸多作品就因充满网络元素让人印象深刻。

体现天津特色的《狗爱上包》，一只狗的动画形象端着狗不理包子穿越到中国宫廷——他解释，“狗不理”包子大家耳熟能详，但其实狗是喜欢肉包子的嘛，这样构思是不是能让人会心一笑？体现浙江特色的《法海你不懂爱》，准备棒打鸳鸯的法海化作Q版的袈裟小和尚，帽子上的则是雷峰塔——他解释，这种萌萌的创意，会对年轻人的味口……

但面对这些创意，有人拍案叫绝，有人摇头说有点俗。

陈友平一一笑纳，“我就是喜欢别人对我的作品评头论足。就怕啥也不说，没一丁点印象，那才是失败！”这不，武汉市一年一度的金秋菊展就要开始了，他又在开始酝酿如何超越以往的作品……





