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图为：铜壶上的装饰都细致打磨

图为：李明祥的小屋里堆满了工具和材料，一个小窗对着街面

图为：在屋外挂着的成品



楚天都市报记者陈凌燕



走进花楼街路口，老汉口的市井气息便扑面而来。

狭窄的街道上，是满满的人和车，两边的水果店、小吃摊、杂货铺一个紧挨着一个，店家的吆喝声、赶路人“让一哈让一哈”的催促声，混杂着街坊们家长里短的聊天声，热闹又拥挤。

沿街挪步，走到花楼街158号，通过圆月形的拱门，就是李明祥的打铜铺。

“他和他父亲，在这里打铜几十年，手艺蛮好。”邻居说。

听到别人这样说，李明祥笑了，笑得很腼腆。



1.3平方米的小屋藏着另一个世界



李明祥今年60岁，身形消瘦，表情严肃。“我打铜啊，打了有30年了。”他说着，转身打开小铺的门。

这是一间约3平方米的简陋小屋，水泥地面，简单刷过的四壁。一个很小的窗户面向街道，窗台非常矮，以李明祥的身高，得蹲着才能摆弄窗台上的各种工具。房间完全谈不上采光，李明祥拉亮屋顶的灯泡，才能看清地上的铜板材、打铜用的墩子，一些零件，以及一个小板凳。

各种锤子、锉子、打磨机，摆放看似随意，实则有序。墙上挂着一些做好的成品，有铜壶、铜火锅、铜锅铲，还有一个铜葫芦。在不太明亮的房间里，它们光滑的表面泛着独特的柔光，让人忍不住联想到旧日时光。

一个又小又旧的电扇，悬挂在这些物件上方的墙面上，它算是整间铺子里仅有的关于舒适度的设施。不难想象，在武汉炎热的夏季里，李明祥每天坐这里，一边敲敲打打，一边扫一眼屋外的场景。

站在这间小屋里，周遭明显安静了不少，似乎隔离了外面的世界。街面上那些喧哗吵嚷，车鸣人声，都在它简朴、陈旧的气氛里减速、沉淀，像缓缓飘落的灰尘。

屋子的主人李明祥，站在屋子中央，所有的工具、零件和成品，都伸手可及。

这是他的世界。



2.两代老实人传承打铜好手艺



李明祥拿起一块铜板材，上下比量一番，凭经验就可确认该怎么切割、使用。这些板材，经他的手进行一番敲打，就能变成铜壶、铜吊子、捂脚壶……

制作一个铜壶，需要7道工序，打形、焊接、雕花……每一道工序都凭借他的一双手来完成，既要心细，也要体力。

李明祥做的铜壶，壶底壶身平滑完整，看不到接合的痕迹。

这些手艺，都来自他的父亲。

“他父亲的手艺很好，打铜打了一辈子！我认得他几十年了，他人也蛮好。”邻居袁先生说。袁先生的家紧挨着李明祥的铺，算是“李记”两代人打铜生活的见证者。

李明祥说，自己打小就看着父亲一锤一锤地打铜，“手艺是看会的。”

不过，他毫不避讳地坦白说，自己当年并不喜欢打铜这件事，“父亲一再要我学，让我跟着他做，我才做的。”2000年父亲去世后，他全权接手“李记”，继续这门手艺。

订做一个铜壶价格约600元，打一口铜锅约500元。全部手工完成。“做一个差不多要两天时间吧。”他说，“不快点做不行，要生活嘛。”

嘴上说要快、要快，但李明祥的活很细，街坊们都很相信他的手艺。“你看，这些接口，接得几漂亮，这些边边，都是打磨又抛光的，这样用起来才不会刮破手。”一个街坊干脆帮他介绍了起来。李明祥不善言辞，在附近是出了名的。每每有人来访，路过的街坊都会主动帮他代言。

在他的铺子边，放着一个刚做好一个铜盆，这个要做多久呢？“这个额外还要焊接。”他边说边指了指盆上的一处焊接点，作为自己说法的证明。然后他略想了一下，说：“这个做好差不多要一天。”

听到这里，街坊大叔忍不住又插嘴：“他的一天跟别个不一样。一般人干8小时就算是一天，他24小时在这里做做做，也是一天。”说完，大叔忍不住感慨，“他这个人，就是太老实。”



3.手艺即生活跟着时代慢慢走



在武汉历史上，曾有一条著名的打铜街，兴盛期可以追溯到清代。其实，打铜街距离花楼街仅一个路口。当年，打铜街名头很响，被称“金窝子”，史料显示，宣统元年（1909年），全武汉800余家铜器店中，有700余家分布在打铜街及附近的几条街上。打铜街的工匠们将汉产铜器具的精品打进了全国各地甚至海外市场。在1915年巴拿马赛会上，还获得过一枚金牌。

不过，随着机械工业、轻工业的发展，传统手工铜器慢慢失去市场。李明祥说，在自己小时候，打铜街就已经不复兴盛。很多人离去，很多人转行。

打铜的人，得跟着顾客的需求来。他父亲除了能打铜，还擅长修补铝锅、铝壶、鼓子。

到了他这一辈，业务继续扩大，焊接、修电水壶、修高压锅、修各类配件都不在话下。他的招牌上，写的是“李记金属加工”。

即便如此，每天忙忙碌碌，最多挣个百把元，所得仅够生活。

修锅、换锅底，这样的事对不少人来说，已经是记忆里上一辈的生活。李明祥也很理解这些变化，他平静地说：“如果就是个普通的锅，坏了就花几十块钱买个新的，比换锅底便宜些。”

工业越来越发达，生活越来越便利，可是很多修修补补的老手艺，也就这么慢慢地消失了。

对此，李明祥倒没有表现出太多的感慨。毕竟“李记”的名气很响，常有人大老远找来，订制这样或那样的铜器。

“一般都是有特别用处的，必须要用铜做的，就会找过来。”他很淡然地说，“我是靠这个生活的，就做下去吧。”





