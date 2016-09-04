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图为：赵芸蕾和学生搭档打羽毛球 楚天都市报记者魏铼柯皓摄



楚天都市报记者时龚 马明玉 罗欣 通讯员王丽



签名签到手酸，合影笑到脸僵。昨日上午，载誉返汉的荆楚奥运健儿们体验了一次忙并快乐的江城半日游。健儿们所到之处，都受到了大家热烈欢迎。



田涛随时准备“开练”



昨日一大早，刘蕙瑕、赵芸蕾等10名荆楚奥运健儿来到武汉光谷展示中心参观。

在光纤科技展区，里约奥运举重亚军田涛、中国拳击队队长刘伟等人，对用于拉光纤（丝）的玻璃特种预制大棒产生了浓厚兴趣。出于职业本能，田涛直接举起光纤预制棒的一头掂了掂重量，一旁的羽毛球名将赵芸蕾当即“吓唬”这位宜昌老乡：“莫搞坏了，不然人家不让你走哦。”听了蕾姐的话，田涛立马很乖巧地把预制棒放回原位。

在生物科技展区，可能是对土豆粉这种美食印象深刻，与马铃薯有关的一项创新技术吸引赵芸蕾、刘蕙瑕等人关注，“马铃薯与土豆不是一回事，马铃薯是马铃薯，土豆是土豆。”农村长大的刘伟一本正经地客串起讲解员。看到不明就里的赵芸蕾似乎有点相信了，这位拳坛硬汉哈哈大笑起来。



5岁粉丝逗乐“蕙瑕阿姨”



在参观过程中，19岁的新科跳水冠军刘蕙瑕乖巧得像邻家小妹，背着长着“翅膀”的潮流背包，胸前挂着印有“刘”字的小熊背包挂件。不过，在华师一附中，她却意外地升级为“阿姨”。

荆楚奥运健儿抵达华师一附中时，受到了师生的热情迎接。落座后，刘蕙瑕听到一个稚嫩的声音：“蕙瑕阿姨，给我签个名吧。”这个声音来自5岁的小朋友胡岱霖，升级为“阿姨”的刘蕙瑕被这个可爱的小女孩逗乐了，愉快地给她签了名。胡岱霖十分高兴，向远处的妈妈比划着胜利的手势。

胡岱霖的妈妈王丽是华师一附中的教职工：“女儿很喜欢体育，听说奥运冠军要来我们学校，吵着闹着要来。”

和学生们交流时，刘蕙瑕鼓励大家：“我的战场在跳台，你们的战场在学海。虽有不同，但无论是什么战场，都需要为胜利拼搏、冲刺！”



颜值抢眼被围追合影



除了奥运冠军刘蕙瑕、羽球名将赵芸蕾，刘伟、田涛、闫子贝、艾衍含、张雨涵、陈洁、尹成昕、吕会会这些参加活动的运动员并不为太多人熟知，但是并不影响华师一附中师生的追星热度。除了刘蕙瑕和赵芸蕾，“花游女神”尹成昕和泳坛男将闫子贝成为了合影签名的红人，原因很简单——颜值抢眼。

在抵达华师一附中后，闫子贝是最后一个进入报告厅的运动员，因为围着他合影的女生太多了。“啊，那个‘欧巴’（韩语‘哥哥’的意思）好高好帅哦……”“哦耶，我已经和他合影了！”本以为只能一睹奥运健儿风采，没想到还能和高颜值的帅哥合影，这让高三女生朱心宇非常开心。

“今天算是把脸都笑僵了。”爱自拍的花游运动员尹成昕说，她跟很多学生合影了，有个男生甚至直接对她说：“你美得根本不需要开启美颜功能”，“哈哈，其实我们花游队人手一部美颜手机，谁不想更美呢？”



赵芸蕾与高中生过招



伦敦奥运会羽毛球混双、女双两枚金牌得主、湖北宜昌姑娘赵芸蕾，本届奥运会收获混双铜牌。赛后，她表示将结束自己的职业生涯。不过，昨日在华师一附中体育馆，她再次拿起球拍，与学校今年特招的3名羽毛球小将进行了一场混双比赛。

看着偶像站在网对面，曾在2014年获得全省12岁组女单冠军的张硕在比赛开始后都有点不知所措。“我特别喜欢赵芸蕾，能跟她对打，特别紧张。”首次跟高手过招，让小姑娘又多了几分崇拜，“赵芸蕾姐姐的平抽平挡速度太快了，她还没跟我们用劲打呢。”

作为赵芸蕾的搭档，也拿过全省冠军的高一新生高渐宽赞叹：“赵芸蕾姐姐果然不同凡响，跟她搭档，我根本就不用考虑补位的事。结束时她握了我的手，说我打得还可以，这对我激励很大。”

据了解，今日，参与荆楚奥运健儿江城行的各位运动员将踏上新征程，相信这段忙并快乐的经历会成为他们美好的回忆。





