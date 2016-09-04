图文：中国站在新的历史起点“蹦蹦”主题餐厅半年火遍江城图文：奥运明星进校园与学子亲密互动一敲一打都是光阴用花草为城市作画全国铁路运行图10日起进行调整
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 第1版 要闻
·图文：中国站在新的历史起点
·“蹦蹦”主题餐厅半年火遍江城
·图文：奥运明星进校园与学子亲密互动
·一敲一打都是光阴
·用花草为城市作画
·全国铁路运行图10日起进行调整
楚天都市报电子版
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1 要闻 2016.9.4 星期日
省领导会见荆楚奥运健儿 号召全省向他们学习
图文：奥运明星进校园与学子亲密互动
    楚天都市报讯 图为：跳水冠军刘蕙瑕给学生们签名
    图为：赵芸蕾和学生搭档打羽毛球 楚天都市报记者魏铼柯皓摄

    楚天都市报记者时龚 马明玉 罗欣 通讯员王丽

    签名签到手酸，合影笑到脸僵。昨日上午，载誉返汉的荆楚奥运健儿们体验了一次忙并快乐的江城半日游。健儿们所到之处，都受到了大家热烈欢迎。

    田涛随时准备“开练”

    昨日一大早，刘蕙瑕、赵芸蕾等10名荆楚奥运健儿来到武汉光谷展示中心参观。
    在光纤科技展区，里约奥运举重亚军田涛、中国拳击队队长刘伟等人，对用于拉光纤（丝）的玻璃特种预制大棒产生了浓厚兴趣。出于职业本能，田涛直接举起光纤预制棒的一头掂了掂重量，一旁的羽毛球名将赵芸蕾当即“吓唬”这位宜昌老乡：“莫搞坏了，不然人家不让你走哦。”听了蕾姐的话，田涛立马很乖巧地把预制棒放回原位。
    在生物科技展区，可能是对土豆粉这种美食印象深刻，与马铃薯有关的一项创新技术吸引赵芸蕾、刘蕙瑕等人关注，“马铃薯与土豆不是一回事，马铃薯是马铃薯，土豆是土豆。”农村长大的刘伟一本正经地客串起讲解员。看到不明就里的赵芸蕾似乎有点相信了，这位拳坛硬汉哈哈大笑起来。

    5岁粉丝逗乐“蕙瑕阿姨”

    在参观过程中，19岁的新科跳水冠军刘蕙瑕乖巧得像邻家小妹，背着长着“翅膀”的潮流背包，胸前挂着印有“刘”字的小熊背包挂件。不过，在华师一附中，她却意外地升级为“阿姨”。
    荆楚奥运健儿抵达华师一附中时，受到了师生的热情迎接。落座后，刘蕙瑕听到一个稚嫩的声音：“蕙瑕阿姨，给我签个名吧。”这个声音来自5岁的小朋友胡岱霖，升级为“阿姨”的刘蕙瑕被这个可爱的小女孩逗乐了，愉快地给她签了名。胡岱霖十分高兴，向远处的妈妈比划着胜利的手势。
    胡岱霖的妈妈王丽是华师一附中的教职工：“女儿很喜欢体育，听说奥运冠军要来我们学校，吵着闹着要来。”
    和学生们交流时，刘蕙瑕鼓励大家：“我的战场在跳台，你们的战场在学海。虽有不同，但无论是什么战场，都需要为胜利拼搏、冲刺！”

    颜值抢眼被围追合影

    除了奥运冠军刘蕙瑕、羽球名将赵芸蕾，刘伟、田涛、闫子贝、艾衍含、张雨涵、陈洁、尹成昕、吕会会这些参加活动的运动员并不为太多人熟知，但是并不影响华师一附中师生的追星热度。除了刘蕙瑕和赵芸蕾，“花游女神”尹成昕和泳坛男将闫子贝成为了合影签名的红人，原因很简单——颜值抢眼。
    在抵达华师一附中后，闫子贝是最后一个进入报告厅的运动员，因为围着他合影的女生太多了。“啊，那个‘欧巴’（韩语‘哥哥’的意思）好高好帅哦……”“哦耶，我已经和他合影了！”本以为只能一睹奥运健儿风采，没想到还能和高颜值的帅哥合影，这让高三女生朱心宇非常开心。
    “今天算是把脸都笑僵了。”爱自拍的花游运动员尹成昕说，她跟很多学生合影了，有个男生甚至直接对她说：“你美得根本不需要开启美颜功能”，“哈哈，其实我们花游队人手一部美颜手机，谁不想更美呢？”

    赵芸蕾与高中生过招

    伦敦奥运会羽毛球混双、女双两枚金牌得主、湖北宜昌姑娘赵芸蕾，本届奥运会收获混双铜牌。赛后，她表示将结束自己的职业生涯。不过，昨日在华师一附中体育馆，她再次拿起球拍，与学校今年特招的3名羽毛球小将进行了一场混双比赛。
    看着偶像站在网对面，曾在2014年获得全省12岁组女单冠军的张硕在比赛开始后都有点不知所措。“我特别喜欢赵芸蕾，能跟她对打，特别紧张。”首次跟高手过招，让小姑娘又多了几分崇拜，“赵芸蕾姐姐的平抽平挡速度太快了，她还没跟我们用劲打呢。”
    作为赵芸蕾的搭档，也拿过全省冠军的高一新生高渐宽赞叹：“赵芸蕾姐姐果然不同凡响，跟她搭档，我根本就不用考虑补位的事。结束时她握了我的手，说我打得还可以，这对我激励很大。”
    据了解，今日，参与荆楚奥运健儿江城行的各位运动员将踏上新征程，相信这段忙并快乐的经历会成为他们美好的回忆。


   