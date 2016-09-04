查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 文娱 ·舒淇嫁冯德伦 是两股清流的汇合 ·图文：40岁舒淇嫁给老友冯德伦 ·武汉市免费培训月嫂 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 时事 第11版 : 文娱 第16版 : 绽放20年“健康相伴” 第5版 : 评论 第7版 : 经济 第9版 : 健康 · 舒淇嫁冯德伦 是两股清流的汇合 · 图文：40岁舒淇嫁给老友冯德伦 · 武汉市免费培训月嫂 11 文娱 2016.9.4 星期日 舒淇嫁冯德伦 是两股清流的汇合 楚天都市报讯 本期主持：楚天都市报编辑陈凌燕

本期开谈嘉宾：楚天都市报记者戎钰 张聪



没有一点防备，女神舒淇就嫁了冯德伦。发生了这么重要的事，不谈谈怎么行？于是我们的“娱乐神谈”就开张了。本报编辑邀请两位资深娱乐记者，就这一对的感情深扒一下。



A.他俩搭吗？



主持人：虽说冯德伦算是才貌双全家境好的优质单身男，但是相对舒淇这样人生坎坷的女神，算登对吗？

戎钰：舒淇和冯德伦挺般配，都是娱乐圈的一股清流，既相似又互补。

相似的是，两个人都极少在名利场扎堆。很少看到舒淇会给金主站台或者参加奇怪的活动，冯德伦就更是在娱乐雷达下隐身了——两个超级宅的中年人。

生活方式相似，是价值观统一的表现。更难得的是，他俩的人生观又是互补的。舒淇是典型的乐观的悲观主义者（自认为悲观,但又不至于把自己逼向绝路），她需要冯德伦这种大男孩型老公，就像大家特别放心周迅嫁给在国外长大、家境很好的高圣远。这些小伙对名利没野心，有自己的趣味，也有专业技能，他们首先要做人，其次才是做明星。



B.感情真吗？



主持人：今年6月，舒淇发了一张和冯德伦的合影，还没过半小时，冯德伦就出来否认恋情。男朋友总不承认女朋友，这样真的好吗？

张聪：在网上我常看到有痴情女子吐露自己的故事并且发问，很多内容就是“明明在恋爱，他却不肯在社交平台或好友群中将我公开”。

冯德伦这类人如果以普通人的面目出现，一定会遭众网友唾弃，女主角会被提醒：一个男人不肯将你的身份公之于众，你不是备胎是什么？

何况，冯德伦对这份感情的否认不是1次，而是9次！

所以，就算舒淇笑得这么开心又甜蜜，我仍然也对这份感情心存一点疑虑。



C.是冲动吗？



主持人：近来娱乐圈有点魔性，林心如、舒淇都是很突然就嫁了。

张聪：我特别想知道从6月到9月，冯德伦到底经历了什么样的内心转变？难道真的是布拉格的浪漫促成他的冲动？希望不是！我更希望这是两个人深思熟虑后的决定，希望舒淇能一直甜蜜地笑下去，也希望冯德伦日后能对爱坦诚——我们不是见不得偶像恋爱结婚的群体，我们是发自内心地希望他们幸福。





