查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 时事 ·广告 ·18市开展认罪认罚从宽试点 ·图文：高考后玩直播 小伙赚了15万 ·图文：疯狂痴迷“1元购” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 时事 第11版 : 文娱 第16版 : 绽放20年“健康相伴” 第5版 : 评论 第7版 : 经济 第9版 : 健康 · 广告 · 18市开展认罪认罚从宽试点 · 图文：高考后玩直播 小伙赚了1 · 图文：疯狂痴迷“1元购” 10 时事 2016.9.4 星期日 18市开展认罪认罚从宽试点 包括北京上海武汉等 两高回应称并非一律从轻 楚天都市报讯 据新华社电 全国人大常委会3日表决通过决定，授权最高人民法院、最高人民检察院在18个城市开展刑事案件认罪认罚从宽制度试点工作。两高将会同有关部门根据这一决定，制定试点办法。试点期限为二年。

根据决定，对犯罪嫌疑人、刑事被告人自愿如实供述自己的罪行，对指控的犯罪事实没有异议，同意人民检察院量刑建议并签署具结书的案件，可依法从宽处理。

据了解，18个试点城市分别是北京、天津、上海、重庆、沈阳、大连、南京、杭州、福州、厦门、济南、青岛、郑州、武汉、长沙、广州、深圳、西安。



不会一律从轻



最高人民法院刑一庭庭长沈亮表示，认罪认罚从宽跟刑法第67条所规定的自首从轻一样，是指可以从轻，但并非一律从轻。刑法所规定的自首，并没有限定某一类案件适用，某一类案件不适用。认罪认罚从宽制度也一样，没有特定的案件范围限制。

认罪认罚案件也必须确保宽严有据、罚当其罪，避免片面地从严和一味地从宽。对犯罪性质恶劣、犯罪手段残忍、社会危害严重的犯罪分子，其坦白认罪不足以从轻处罚的，也必须依法严惩。



如何避免“权钱交易”



最高人民检察院法律政策研究室主任万春说，要坚持以下4点，才能防止出现“权钱交易”。

第一，要坚持证明标准。办理认罪认罚案件，须依法全面收集固定证据、全面审查案件，坚持以事实为根据、以法律为准绳，严把事实证据关和程序关。第二，要规范诉讼程序。必须充分保障犯罪嫌疑人、被告人的辩护权和其他诉讼权利，还必须全面听取被害人及其代理人的意见。第三，要加强监督制约。公检法三机关要确保认罪认罚案件的办案质量。第四，要强化责任追究。公检法工作人员在办理认罪认罚案件中，如果有刑讯逼供、暴力取证或权钱交易、放纵犯罪等滥用职权、徇私枉法的情形、构成犯罪的，应依法追究刑责；尚未构成犯罪的，要给予行政处分或纪律处分。





