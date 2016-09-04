查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 健康 ·“萎缩症”男子能摸自己的脸了 ·广告 ·爹爹冤枉拔掉三颗好牙 ·男孩脊柱里长了个肿瘤 ·广告 ·图文：8万人昨日免费看病 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 时事 第11版 : 文娱 第16版 : 绽放20年“健康相伴” 第5版 : 评论 第7版 : 经济 第9版 : 健康 · “萎缩症”男子能摸自己的脸了 · 广告 · 爹爹冤枉拔掉三颗好牙 · 男孩脊柱里长了个肿瘤 · 广告 · 图文：8万人昨日免费看病 9 健康 2016.9.4 星期日 我省大型义诊周活动启动 图文：8万人昨日免费看病 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈媛 通讯员王芳）昨日，我省2016年“服务百姓健康行动”大型义诊周活动正式启动，全省120多个义诊点同步开展公共场所义诊活动。

在武汉地区，省市卫计委设立了2个义诊点，分别是水果湖步行街（如图）与汉口江滩市政广场。来自同济医院、协和医院、省人民医院等52家医疗卫生单位的300余名医护人员，为市民提供免费诊疗和健康咨询服务。每家医院均安排副高以上专家坐诊，总共涵盖了内、外、妇、儿、中医等各个类别近50个种类的专科，前来就诊和咨询的市民络绎不绝。

据不完全统计，昨日全省各地共接受免费健康咨询、义诊8万人次，免费发放常用药品近100万元，发放健康科普资料10万余份。





