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图文：8万人昨日免费看病
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健康
2016.9.4 星期日
我省大型义诊周活动启动
图文：8万人昨日免费看病
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈媛 通讯员王芳）昨日，我省2016年“服务百姓健康行动”大型义诊周活动正式启动，全省120多个义诊点同步开展公共场所义诊活动。
在武汉地区，省市卫计委设立了2个义诊点，分别是水果湖步行街（如图）与汉口江滩市政广场。来自同济医院、协和医院、省人民医院等52家医疗卫生单位的300余名医护人员，为市民提供免费诊疗和健康咨询服务。每家医院均安排副高以上专家坐诊，总共涵盖了内、外、妇、儿、中医等各个类别近50个种类的专科，前来就诊和咨询的市民络绎不绝。
据不完全统计，昨日全省各地共接受免费健康咨询、义诊8万人次，免费发放常用药品近100万元，发放健康科普资料10万余份。