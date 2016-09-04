查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 健康 ·“萎缩症”男子能摸自己的脸了 ·广告 ·爹爹冤枉拔掉三颗好牙 ·男孩脊柱里长了个肿瘤 ·广告 ·图文：8万人昨日免费看病 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 时事 第11版 : 文娱 第16版 : 绽放20年“健康相伴” 第5版 : 评论 第7版 : 经济 第9版 : 健康 · “萎缩症”男子能摸自己的脸了 · 广告 · 爹爹冤枉拔掉三颗好牙 · 男孩脊柱里长了个肿瘤 · 广告 · 图文：8万人昨日免费看病 9 健康 2016.9.4 星期日 肚子疼五年 差点致瘫痪 男孩脊柱里长了个肿瘤 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈媛 通讯员刘天元 李锐）近日，学生们都在准备开学，可河南南阳的10岁男孩航航（化名）却住进了武汉的医院。他肚子疼5年，这差点导致其瘫痪。

航航的妈妈张女士介绍，儿子5岁时突然得了怪病，不停喊肚子疼。她以为是消化不好，到村卫生室去输液几天，航航疼得更厉害了。家人没有找到病因，只好回家疗养。

此后，航航的病情突然恶化，双腿不会动弹了，大小便都排不出来了。一家人跑遍了河南的大小医院，经过多次治疗也不见好转。几年来，航航外出都是妈妈背，上学也得由妈妈送。

今年7月初，航航被父母送到广州军区武汉总医院求医。医生发现，航航的脊柱椎管里长了个肿瘤，它导致控制下肢运动的神经纤维受损，不能走路。

该院神经外科副主任医师姚国杰介绍，航航患的是肠源性囊肿。这起源于肠道的一些胚胎组织发生异位，胚胎组织本该在肠道里面发育生长，但却跑错了地方，到脊柱的中胚层里面落根，形成了一个肿瘤。这种病在临床上很少见，多发于儿童和青少年。

近日，姚教授为航航实施了脊髓病损切除术，手术非常成功。经过康复训练后，昨日，航航可以短暂站立并且挪动两步。

姚教授提醒，肠源性囊肿在怀孕时不容易查出来，但是随着孩子的成长，会慢慢出现症状。一旦小孩发现下肢不能运动或是大小便不能控制，甚至神经根疼痛、四肢痛，应该及早检查。





