查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 健康 ·“萎缩症”男子能摸自己的脸了 ·广告 ·爹爹冤枉拔掉三颗好牙 ·男孩脊柱里长了个肿瘤 ·广告 ·图文：8万人昨日免费看病 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 时事 第11版 : 文娱 第16版 : 绽放20年“健康相伴” 第5版 : 评论 第7版 : 经济 第9版 : 健康 · “萎缩症”男子能摸自己的脸了 · 广告 · 爹爹冤枉拔掉三颗好牙 · 男孩脊柱里长了个肿瘤 · 广告 · 图文：8万人昨日免费看病 9 健康 2016.9.4 星期日 患病三年手脚不能动 经过精心治疗护理后 “萎缩症”男子能摸自己的脸了 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者高家龙 王永胜 通讯员魏超 胡芬）三年来，手脚越来越不听使唤，最后都无法动弹，只能长期卧床，说话和吞咽功能也丧失。近日，记者在东湖医院得知，武汉一名男子患上发病率仅为万分之二的“多系统萎缩症”。不过，在医院和家属的治疗护理下，患者的病情已开始好转。

今年7月1日，一名年过六旬的武汉男子，被送到东湖医院神经内科。管床医生看到，患者身材壮硕，可是手无缚鸡之力，四肢完全不能活动。他虽然意识清醒，但是无法开口说话，目光呆滞。家属说，男子患这种病已经有三年了。

医院神经内科主任何灿辉一看，不禁心里一惊，几年前，她就接诊过一个类似的病人。这种病医学上叫“多系统萎缩”，发病率为万分之二，非常罕见。由于患者的脑部萎缩，特别是小脑萎缩厉害，随着病情恶化，其语言、运动功能会逐步丧失。世界上还没有特别有效的治疗办法，该病存活最长的记录仅9年。

由于男子还有肺部感染等并发症，医院迅速成立救治小组，进行中西医结合治疗。经过两个月治疗，慢慢地奇迹发生了，患者的右手可以慢慢抬起来摸面部，每天还能坐轮椅一小时左右。

前日，楚天都市报记者在病房看到，患病男子躺在床上仍无表情，不过听力没问题，意识清醒。在医生要求下，他准确伸出右手，慢慢摸了自己的嘴巴、鼻子和眼睛，双腿也能慢慢弯曲。男子的妻子说，每天都要训练他伸舌头、举手、转眼珠子，状况比两个月前大有好转。

“这种病治疗过程中，最难的问题是患者的心理。”何灿辉说，患者虽然病情危重，但意识清楚，如果他自身放弃了希望，治疗肯定不理想。在查房时，医生就和家属在床边交流病情，并鼓励患者采取恢复锻炼。只要其生命还存续，他们就不会放弃希望。





