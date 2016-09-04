查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 经济 ·图文：9月10日全国铁路大调图 ·这个夏天 是我国56年来最热的夏天 ·图文：油价上涨 车主仍可加到便宜油 ·开奖公告 ·建行双创服务中心落户武汉 ·武汉试点内销选择性关税 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 时事 第11版 : 文娱 第16版 : 绽放20年“健康相伴” 第5版 : 评论 第7版 : 经济 第9版 : 健康 · 图文：9月10日全国铁路大调图 · 这个夏天 是我国56年来最热的 · 图文：油价上涨 车主仍可加到便 · 开奖公告 · 建行双创服务中心落户武汉 · 武汉试点内销选择性关税 7 经济 2016.9.4 星期日 建行双创服务中心落户武汉 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者赵杰）近日，中国建设银行创业创新金融服务中心在汉挂牌成立。作为建行总行级机构，该中心以湖北为依托，辐射整个中部地区乃至全国，为不同创业周期和创业主体提供融资加融智的一站式综合性金融服务，为双创护航。

建行副行长章更生表示，建行双创中心之所以落户武汉，源于湖北拥有丰厚的教育科研资源，作为中部战略支点和国家创新型城市试点省，湖北近年来大力推进创新驱动战略，经济发展速度持续高于全国平均水平。

据了解，建行双创中心将与政府、高校、高新技术产业园区、供销社、众创空间、孵化器、创业投资公司等对接，服务高科技人才、高校师生、农民工、个体工商户、网络创业商户等创业创新群体，为其提供包括风险投资顾问、融资租赁、公开发行IPO顾问、私募股权投资等一系列服务。





