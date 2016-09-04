图文：9月10日全国铁路大调图这个夏天 是我国56年来最热的夏天图文：油价上涨 车主仍可加到便宜油开奖公告建行双创服务中心落户武汉武汉试点内销选择性关税
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 第7版 经济
·图文：9月10日全国铁路大调图
·这个夏天 是我国56年来最热的夏天
·图文：油价上涨 车主仍可加到便宜油
·开奖公告
·建行双创服务中心落户武汉
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楚天都市报电子版
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7 经济 2016.9.4 星期日
这个夏天 是我国56年来最热的夏天
今起三天全省高温降至29℃-33℃
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈希）就在这两天秋老虎发威时，中国气象局前日发布消息称，今年夏季（6-8月），我国平均气温为21.8℃，较常年同期（20.9℃）偏高0.9℃，为1961年有完整气象记录以来最高。
    我省今夏最高气温出现在郧县（41℃），其次为十堰、郧西（40.8℃）（十堰排历史第二），第三是竹山40.7℃，但都没有突破历史极值。
    高温突破历史极值的是利川（8月25日35.6℃）和枝江（7月29日39.4℃），低温突破历史极值的是十堰（7月23日28.7℃）、鄂州（7月29日31.3℃）和孝感（8月14日30.1℃）。
    前日和昨日，武汉国家气象监测站高温测值为34℃、34.6℃。前日全省超过一半县市冲过35℃高温线，十堰、宜昌和襄阳等地超过37℃。好在昨天鄂西高温回落至30℃-33℃，但江汉平原及鄂东仍在33℃-36℃。
    武汉中心气象台预计今起三天全省多云，午后稍热，早晚凉爽，高温降至29℃-33℃，低温20℃-24℃。武汉三天均多云，今日24℃-32℃，明后天均为23℃-31℃。


   