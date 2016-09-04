查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 评论 ·胜利日与“G20中国时刻”的伟大对接 ·图文：平价理发是一股温暖的力量 ·微观点 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 时事 第11版 : 文娱 第16版 : 绽放20年“健康相伴” 第5版 : 评论 第7版 : 经济 第9版 : 健康 · 胜利日与“G20中国时刻”的伟 · 图文：平价理发是一股温暖的力量 · 微观点 5 评论 2016.9.4 星期日 微观点 楚天都市报讯 我们干不了惊天动地的大事，我们就干小事，哪怕修一个厕所，能让老百姓进去痛痛快快地撒一泡尿，也算是我们替群众办了一件实事。

——山西介休市委书记丁雪钦近日在全市干部大会上的发言火了。在当地政府官网刊载的丁雪钦发言稿中，这名履新1个多月的市委书记提到当地连公共厕所问题都没有解决好，却盲目搞扩张，这次讲话引来网民纷纷点赞



所谓“996”工作制，明显属于违法。

——9月初，网友爆料称，58同城实行全员“996”工作制，即工作日早9点上班，晚9点下班、每周工作6天。数千网友因此“攻陷”58同城CEO姚劲波微博吐槽，律师表示，按照《劳动法》，用人单位某一时段因生产经营需要职工加班，应当与工会和劳动者协商才可以延长工作时间，不能擅自要求职工加班



有些病可输可不输，比如说感冒、发烧这些病，只不过输液会好得快一些，这一部分取消是应该的，我们需要提倡合理用药。但是有些病，比如肺部感染，不输液是会有生命危险。

——今年以来，我国多省市医疗卫生部门出台地方性措施取消门诊输液，业内人士和专家建议，在取消门诊输液的同时，需要兼顾特殊性，避免依赖行政命令搞“一刀切”



学校宿舍都是多人间，每个人住得都很舒服肯定做不到，但这样的措施比之前更有利于学生生活。

——江苏河海大学常州校区从去年尝试根据新生的身高、体重分配宿舍床位，将体重超重或者身高超高的同学安排在下铺以减少宿舍矛盾，教育专家熊丙奇表示，在学生并不知情的情况下进行安排，并不会导致胖的学生被歧视



像《小别离》这样的作品，再现了生活和我们的社会生活、社会心理、文化，两者不是一种简单的真实与虚构的关系，而是一种更为复杂的心理投射，或者是某种我们不自知，但却最终又无法正视的真实，即普遍性的焦虑——金钱权力名望的成功学三件套人生。

——都市家庭情感剧《小别离》开播后，电视剧反映的当下教育焦虑引发广大家长共鸣，《南方日报》对此发表观点





