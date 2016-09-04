查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 评论 ·胜利日与“G20中国时刻”的伟大对接 ·图文：平价理发是一股温暖的力量 ·微观点 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 时事 第11版 : 文娱 第16版 : 绽放20年“健康相伴” 第5版 : 评论 第7版 : 经济 第9版 : 健康 · 胜利日与“G20中国时刻”的伟 · 图文：平价理发是一股温暖的力量 · 微观点 5 评论 2016.9.4 星期日 图文：平价理发是一股温暖的力量 楚天都市报讯 楚天都市报评论员徐汉雄



在武汉市青山区108街坊，有家平价理发店，营业25年，前20年都是5元一次，现在才涨到8元。（本报前日报道）



这个平价坚守，有感情的成分。店主长期在这理发，与街坊都熟了，他们是顾客，也是朋友。这种经营模式，在上个世纪90年代乡下，笔者的湖北老家，较为常见。理发基本是“包年”服务，一个人头一年5元钱，一个剃头匠将方圆十里八里的活全揽了，一个村一个村地轮流转，每个村差不多一个月来一次。每次一来就是一天，全村男丁排队等着理发，跟过节似的热闹，中饭也是由各户轮流摊派。他是剃头的，却跟亲戚一样，不管轮到谁家管饭，绝对客客气气，热情招待，不会怠慢敷衍。师傅去世，徒弟接着来，代代相传，剃头匠与乡亲的关系，总有浓浓的情愫在里面。

青山区108街坊的这家理发店，就有这种传统之道的朴实，彼此尊重，以诚相待。以真情实感维系的小商业，商家与顾客都感到舒适。不比现在一些服务业，多以预付卡的形式，逼着你不断充值，诱导你大额消费，想方设法将你的钱转到他的账户，提供的服务虽然多样，花了钱并不能感到物有所值。

平价理发店并不鲜见，不少地方都能找到类似的坚守，笔者所居住的武昌黄鹂路上就有这样的几家。除了这种老店、老价格、老主顾模式，近年兴起的十元快剪，也随处可见。理发其实也是个简单的活，过去一副剃头挑子就能搞定，本不需要那么复杂。项目整多了，也是为了多收钱。

平价理发店是感情也是生意，因为平民消费是最不缺需求的市场，这个群体占比还不小。在一项蓝领劳动创富的排行榜中，卖扣子、卖茶叶蛋、做泥水工稳居前三名，接着是卖口罩与开大排档。浙江永嘉县桥头纽扣市场，历经三十年的洗礼而不倒，就是小小纽扣，联结着无限商机。这就说明，低端需求里同样可淘金。

人们常感动于小处方医生王争艳、8元理发店这样的温暖，实是平民群体中，深藏着这样广阔的消费需求，有待被满足。感动也是这样的低端需求被尊重后，情感上得到慰藉后的共鸣所致。

有感动的地方，就是有稀缺的地方，需要去努力贴近这份期待，这其实也是生存之道。



声音



网友“黄河”：大街小巷理发店越来越多，装修得也越来越有档次，但对很多老年人来说，原本再简单不过的理发，反倒成了难事儿，还是怀念那些传统的理发店。眼下多数老年人需要的剃头、刮脸服务，已经不是美发店的主流业务。而习惯了过节俭生活的老人们，对美发店的高价也难以接受，为这样的平价理发店点赞。

网友“小艾”：剪头发大家是冲着理发师的手艺去的，看装潢、看店面位置的人是少数，为了少涨价，这家平价理发店专挑便宜门面，是真心为普通消费者着想。

网友“李美峰”：随着老龄化加剧，类似平价理发的“银发需求”亟需激活。比如商家可以设立一个老年理发专座，对老年人实行价格优惠，有条件的也可以上门帮老年人服务。





