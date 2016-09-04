查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 评论 ·胜利日与“G20中国时刻”的伟大对接 ·图文：平价理发是一股温暖的力量 ·微观点 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 时事 第11版 : 文娱 第16版 : 绽放20年“健康相伴” 第5版 : 评论 第7版 : 经济 第9版 : 健康 · 胜利日与“G20中国时刻”的伟 · 图文：平价理发是一股温暖的力量 · 微观点 5 评论 2016.9.4 星期日 胜利日与“G20中国时刻”的伟大对接 楚天都市报讯 国平



9月3日，中国人民抗日战争胜利纪念日。一天之后，中国迎来20国集团领导人杭州峰会，这一天，则被国际舆论誉作世界经济发展重要转折点的“G20中国时刻”。历史的梦想与现实的辉煌在这两个时代节点隔空对接，让全世界有一次近距离体认中华民族复兴之路的难得机会。

71年前，中华民族用血与火的牺牲迎来了胜利。这胜利，既浸透了“一寸山河一寸血”的悲壮，也熔铸了“宁死不做亡国奴”的不屈。自强不息、矢志不渝，凝聚全民族力量追求独立富强的民族精神和世纪梦想，也同样肇始发端于那段日子。71年来，这种精神力量不仅没有褪色销蚀，反而愈加蓬勃向上地助推中国实现了一个又一个复兴伟业。

“艰难困苦，玉汝于成”。在中国共产党领导下，在胜利日彰显的民族精神激励下，中国的国际地位和影响力早已远远超越了抗战时期，扬眉吐气地屹立在世界的东方。今天的中国不仅贡献了全球新增经济总量的30%以上，还成为世界经济当之无愧的助推器和稳定器。也正因此，各国都不约而同地将重振世界经济的希望之光投向中国，期待中国借助杭州峰会，再次为世界提供披荆斩棘的中国方案、中国智慧。

面对这份沉甸甸的信任与期待，中国迎难而上，将峰会主题确定为“构建创新、活力、联动、包容的世界经济”，把“创新增长方式”和“结构性改革”作为重点议题，还将发展问题摆在突出位置。从G20历史上首份贸易部长声明到首份《G20全球投资指导原则》，从第一次围绕落实2030年可持续发展议程制定系统性行动计划，到第一次就气候变化问题专门发表声明，全世界都看到了中国愿为世界贡献智慧和力量的真诚与担当。联合国秘书长潘基文也就此盛赞：“中国在筹办杭州峰会时所表现出的卓越领导力确实不负众望。”

历史总是惊人地相似，却又不是简单的重复。71年前的那个胜利之日，中华大地无不张灯结彩、锣鼓震天，喜悦与振奋是当时国人的内心写照，但也不乏悲壮苍茫。71年后的这个胜利日，却不光有对英雄的缅怀、胜利的纪念，更有国家富强、民族复兴的自豪与骄傲。而杭州峰会，则让这种情怀上升到了一个新的高点。世界领袖齐聚杭州，全球目光聚焦中国，中国将首次领衔全球经济治理顶层设计。这场由中国主办的国际峰会也足以告诉历史、告诉先烈，今天的中国不仅不再积贫积弱、任人宰割，还一跃成为影响世界未来发展的希望所在、力量所在。

“不忘初心，方得始终”。当抗战胜利日与杭州峰会的高光在此刻对接共振，人们看到了中华民族追求伟大复兴、努力实现天下大同的民族精神和大道之行。有对和平的珍视、对发展的重视，全世界都有理由相信，一个发展壮大的中国必定是世界之幸、人类之福。

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