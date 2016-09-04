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第1版 要闻
·图文：中国站在新的历史起点
·“蹦蹦”主题餐厅半年火遍江城
·图文：奥运明星进校园与学子亲密互动
·一敲一打都是光阴
·用花草为城市作画
·全国铁路运行图10日起进行调整
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图文：中国站在新的历史起点
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“蹦蹦”主题餐厅半年火遍江城
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图文：奥运明星进校园与学子亲密
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一敲一打都是光阴
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用花草为城市作画
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全国铁路运行图10日起进行调整
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要闻
2016.9.4 星期日
习近平出席二十国集团工商峰会开幕式并发表主旨演讲
图文：中国站在新的历史起点
楚天都市报讯 图为：习近平在二十国集团工商峰会开幕式上发表主旨演讲 新华社发
●中国有信心、有能力保持经济中高速增长，继续在实现自身发展的同时为世界带来更多发展机遇。
●中国对外开放，不是要一家唱独角戏，而是要欢迎各方共同参与；不是要谋求势力范围，而是要支持各国共同发展；不是要营造自己的后花园，而是要建设各国共享的百花园。
●中方希望同各方一道，推动杭州峰会开出一剂标本兼治、综合施策的药方，推动世界经济走上强劲、可持续、平衡、包容增长之路。