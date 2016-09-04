图文：中国站在新的历史起点“蹦蹦”主题餐厅半年火遍江城图文：奥运明星进校园与学子亲密互动一敲一打都是光阴用花草为城市作画全国铁路运行图10日起进行调整
查看本版大图 下一版     版面概览
 第1版 要闻
·图文：中国站在新的历史起点
·“蹦蹦”主题餐厅半年火遍江城
·图文：奥运明星进校园与学子亲密互动
·一敲一打都是光阴
·用花草为城市作画
·全国铁路运行图10日起进行调整
楚天都市报电子版
----  
 
1 要闻 2016.9.4 星期日
习近平出席二十国集团工商峰会开幕式并发表主旨演讲
图文：中国站在新的历史起点
    楚天都市报讯 图为：习近平在二十国集团工商峰会开幕式上发表主旨演讲 新华社发

    ●中国有信心、有能力保持经济中高速增长，继续在实现自身发展的同时为世界带来更多发展机遇。
    ●中国对外开放，不是要一家唱独角戏，而是要欢迎各方共同参与；不是要谋求势力范围，而是要支持各国共同发展；不是要营造自己的后花园，而是要建设各国共享的百花园。
    ●中方希望同各方一道，推动杭州峰会开出一剂标本兼治、综合施策的药方，推动世界经济走上强劲、可持续、平衡、包容增长之路。


 