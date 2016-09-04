查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·图文：中国站在新的历史起点 ·“蹦蹦”主题餐厅半年火遍江城 ·图文：奥运明星进校园与学子亲密互动 ·一敲一打都是光阴 ·用花草为城市作画 ·全国铁路运行图10日起进行调整 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 时事 第11版 : 文娱 第16版 : 绽放20年“健康相伴” 第5版 : 评论 第7版 : 经济 第9版 : 健康 · 图文：中国站在新的历史起点 · “蹦蹦”主题餐厅半年火遍江城 · 图文：奥运明星进校园与学子亲密 · 一敲一打都是光阴 · 用花草为城市作画 · 全国铁路运行图10日起进行调整 1 要闻 2016.9.4 星期日 习近平出席二十国集团工商峰会开幕式并发表主旨演讲 图文：中国站在新的历史起点 楚天都市报讯 图为：习近平在二十国集团工商峰会开幕式上发表主旨演讲 新华社发



●中国有信心、有能力保持经济中高速增长，继续在实现自身发展的同时为世界带来更多发展机遇。

●中国对外开放，不是要一家唱独角戏，而是要欢迎各方共同参与；不是要谋求势力范围，而是要支持各国共同发展；不是要营造自己的后花园，而是要建设各国共享的百花园。

●中方希望同各方一道，推动杭州峰会开出一剂标本兼治、综合施策的药方，推动世界经济走上强劲、可持续、平衡、包容增长之路。





