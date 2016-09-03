查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 深读周刊 ·图文：山村孩子等待阳光老师归来 ·幸福港湾 ·太阳能充电式LED马灯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 楚动 第11版 : 体育 第12版 : 沸腾娱 第13版 : 八卦阵 第14版 : 审片室 第15版 : 深读周刊 第16版 : 深读 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 现场 第6版 : 法治 第7版 : 教卫 第8版 : 荆楚 第9版 : 时事 · 图文：山村孩子等待阳光老师归来 · 幸福港湾 · 太阳能充电式LED马灯 15 深读周刊 2016.9.3 星期六 60个娃娃的校长加班返家途中摔成重伤 图文：山村孩子等待阳光老师归来 楚天都市报讯 图为：郑远手机里只有这张一家三口的合影

图为：张丽娟每天只能在监控里探视三分钟



□楚天都市报记者贺俊周鹏



在咸宁这所只有60多个孩子的山村小学里，29岁的郑远是校长，也是仅有的4名老师之一。8月17日晚，郑远到学校加班，晚上返家途中不慎摔伤。几天后，他的病情忽然恶化，在武汉同济医院被确诊为急性格林巴利综合征，至今还在ICU病房。



加班返家途中意外摔伤



张丽娟不敢再录音给丈夫郑远听了。

躺在武汉同济医院重症监护室里的郑远，虽然意识清醒，却只能简单地点头摇头。前两天，护士看郑远情绪低落，建议张丽娟录一些话鼓励话他。她录了3分多钟，简单说了孩子和学校的事情，希望他尽快好转起来。

9月1日上午，她请护士把录音笔带进去，很快护士又把笔拿出来了。“他听了后情绪更差了。”每天只有3分钟的探视时间，看着孤独躺在病床上的丈夫，张丽娟心如刀割。“开学了，他却躺在病床上，肯定不好受。”

意外发生在8月17日。

当天，29岁的郑远到学校检查网络情况。他所在的咸宁汀泗桥镇大坪小学有些偏远，只有60多个孩子，4个年级。学校和咸宁城区的浮山中小学建立了“专递课堂”，一些无法开展的课可以实现远程共享。“他发现网络出问题后就请人去修。”张丽娟告诉楚天都市报记者，每天只有两趟班车到学校，郑远一年前买了摩托车后，就骑车往返于学校和镇上的家，单程需要1个小时。

下午6点半，她打电话问郑远什么时候回家吃饭，他说还没搞完。大约9点，张丽娟接到郑远的电话，说他摔在了咸宁西外环的路上爬不起来，要出来接一下。“他左半身都是灰，擦伤严重。”

天黑，郑远摔在路边的坑里，整个人难以动弹。



受伤仍坚持返校修网络



张丽娟赶紧把郑远送到就近的诊所处理伤口。

第二天，郑远能站起来，感觉不太舒服，又去打了破伤风和消炎针。“网络还没修好，要抓紧。”他坚持要去学校。张丽娟不放心，叫了一辆车送他去。晚上回来，他有些难受，晚饭也没吃几口。

8月19日，郑远浑身疼痛，无法吞咽难以进食，站不起来，到医院检查不出具体病症。8月23日晚，情况继续恶化，郑远被送到武汉同济医院，很快进了重症监护室。

郑远被确诊为急性格林巴利综合征。张丽娟从医生那里了解到，这是一种神经方面的急性病，摔伤是诱因，导致他的神经受损，四肢和躯干肌瘫。

这无异于晴天霹雳。“我们能在一起是缘分。”张丽娟和郑远是在广州一所私立学校认识的。2010年，22岁的张丽娟从湖北科技学院毕业后，应聘到这所学校，认识了比他大一岁的郑远。郑远是湖北第二师范学院毕业的，已在那里教书2年。

学校里有60多名教职工，男老师只有十几个，有人要追张丽娟。“我将来要回老家当老师，不想找外地的。”张丽娟是咸宁人，郑远也是，两个同乡在异地逐渐熟悉起来。

2013年，郑远和张丽娟一起通过教师招考，回到了咸宁。第二年，两人结婚。半年前，他们的儿子出生。



是校长也是保育员



9月2日，楚天都市报记者来到郑远任教的咸宁汀泗桥镇大坪小学。

小学在大坪村的一座山上，山脚到山顶的学校有128级台阶。何晓芹老师说，山脚下有口井，抽水到学校用，抽不上来的时候，就要下去提水，郑远就常干这个活儿。

正值上课时间，教室里传来琅琅读书声。

四年级的教室里有9名学生，黑板旁还贴着郑远的任课表。如果不是这场意外，郑远这学期将教三年级的语文、英语、音体美、综合、生命、健康和四年级数学。“我还想和郑老师一起打乒乓球。”10岁的陈健聪小声问着郑远的病情。他家离学校有6里路，每天，郑远都等在路边接他下车，放学时送他上车。

吴超、曹胜蓝等几个孩子抢着说起熟悉的郑老师。“郑老师教我们唱歌画画，打羽毛球。”在他们看来，郑老师就像阳光，教他们打球、唱歌、画画、做游戏，带他们见识到网络的神奇，看到更广阔的世界。

郑远是学校仅有的4名老师之一，也是校长，还兼任班主任、保育员、安全员、卫生员。为了保证老师们的休息，不被蚊虫叮咬，他挨个给教室宿舍装门帘；为了迎接新学期的到来，他一个人把所有桌椅板凳擦干净。



期盼郑老师站起来



大坪小学的画室黑板上，还留着郑远书写的散文《奔跑》：我喜欢跑步，起跑的时候，深呼吸，然后飞翔，那种感觉很美……

如今，这成了所有人对他的期盼。

“我一直在劝他放宽心。”每天3分钟的探视时间里，张丽娟惯常地问郑远感觉怎么样，他摇摇头。“他还是挂念学生。”知道有亲戚和学生问候他，郑远点点头。

今年4月份，张丽娟曾带着孩子在大坪小学住了一个星期。

郑远所在的大坪小学在咸安区的最西边，张丽娟任教的双溪桥镇伯敬小学则在最东边，两所学校间相距车程约3小时，他们是典型的周末夫妻，周一到周五都住在学校。“孩子刚打完预防针，他要我们住在学校方便照顾。”

在学校里，张丽娟见证了郑远的忙碌。学生们从家里带米来，中午要帮着把饭蒸熟，把菜热了。老师们轮流热饭、烧水。白天要上课，晚上要备课。“孩子们都喜欢他。”

咸安区教育局汀泗桥镇教育总支书记唐衍武心情沉重。“医生说治疗大概需要50万元。”郑远和张丽娟都是乡村教师，月工资都在2500元左右，郑远住院后，家里的积蓄已经用光。

“借的十几万都交了医药费。”张丽娟不知道丈夫什么时候才能回到心爱的课堂。





