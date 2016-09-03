查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 八卦阵 ·图文：那些年你们错过的型男 ·百示麦水果代理招募中 ·八卦阵 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 楚动 第11版 : 体育 第12版 : 沸腾娱 第13版 : 八卦阵 第14版 : 审片室 第15版 : 深读周刊 第16版 : 深读 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 现场 第6版 : 法治 第7版 : 教卫 第8版 : 荆楚 第9版 : 时事 · 图文：那些年你们错过的型男 · 百示麦水果代理招募中 · 八卦阵 13 八卦阵 2016.9.3 星期六 小男神竞争激烈？不如看看—— 图文：那些年你们错过的型男 楚天都市报讯 图为：出演电视剧《橘子红了》的黄磊，曾经清秀斯文充满文青范，岁月流逝，如今他变成了一个发福却成熟的魅力大叔

图为：焦恩俊在《小李飞刀》中

图为：年轻时的李亚鹏

图为：黄海冰扮演的沈浪曾经深入人心

图为：郑伊健演的陈浩南是一代人的记忆

图为：何家劲如今在观众的视野中消失了



□楚天都市报记者张聪



这个暑期，娱乐圈外围“打了鸡血”的粉丝比比皆是：她们不仅要追逐男神，更要为自己爱惜的男神捍卫“No.1”领地——因为，这个暑期，男神们之间的竞争实在是太激烈了啊。

2014年暑期只有凭借《古剑奇谭》杀出的李易峰、陈伟霆，2015年暑期仅有因《花千骨》咸鱼翻身的霍建华，但到了2016年，大银幕上鹿晗的粉丝手撕井柏然，小荧屏则是张艺兴和陈伟霆的拥趸打嘴仗，再加上强势回归的李易峰，还有因《微微一笑很倾城》爆红的“国民初恋”杨洋，粉丝们天天帮偶像争第一，实在是够忙。

看到这一切，对于“男神”早已曾经沧海的80后、70后们只会冷冷一笑：有什么好争的？你们可知道，现在银幕荧屏上的大叔们，当年可同样是倾倒众生的小鲜肉呢！



当年清纯，如今老辣

蜕变代表：黄磊、黄海冰



这两天，一则新闻让不少人黯然神伤——《如懿传》的导演汪俊被记者问及为何不选老搭档黄磊演剧中的乾隆（霍建华饰），得到一句回答：“他太胖了！”

他太胖了……曾几何时，黄磊是好多女孩心中的男神好吗！不少人翻出《我想我是海》那张专辑里他长发飘飘的照片，找出《橘子红了》里他文弱哀伤的背影，恨不得甩到汪俊脸上——他，是我们那时心中的男神！

不止黄磊，发胖的还有同样姓黄的黄海冰。

今年夏天，黄海冰在《幻城》中有过短暂亮相，结果，网友看了半天才意识到他就是曾经那个风度翩翩的男子。可惜岁月不饶人，二十多年前在《书剑恩仇录》中饰演陈家洛的翩翩侠客，如今也显现富态之相。

中年发福，或许是到了这个年纪的人难以回避的规律，但黄磊也好，黄海冰也好，其实也早已过了“红男绿女”的年纪。像黄磊，如今凭着“老狐狸”（《极限挑战》中的外号）的形象，把《小别离》这样的家庭剧演得风生水起，和很多年轻演员“面无表情”的演技相比，“老帅哥”们演技老辣，岂不也是观众之福？



当年靠颜值，如今靠头脑

蜕变代表：李亚鹏、何家劲



虽然在《橘子红了》的时候，没有好好地为黄磊的颜值尖叫；虽然来不及回溯《书剑恩仇录》，就这么放走了一枚帅哥黄海冰，但他们起码还在演艺一线游刃有余。但李亚鹏和何家劲，恐怕年轻观众就真的错过了。

当年李亚鹏演电视剧《将爱情进行到底》时，是作为中国大陆“第一代偶像剧”男主角亮相的。那个骑着自行车，在上海交大校园穿行的杨峥（李亚鹏饰）简直是当时好多少女心头的梦，那青春飞扬的感觉，比这个暑期骑着自行车带着骨瘦如柴的郑爽的杨洋，酷了不知道多少倍。

何家劲最为知名的别名，叫做“展护卫”。他是“包青天”系列里扮相最好的展昭，简直是量身定做的“御猫”。不过，身手利落的大侠，当年据说因为为了好友金超群出头，而被制作公司换角、封杀。这位剑眉星目的小生，从此也逐渐淡出演艺圈。

再见两位帅哥时，他们的飘飘长发已经没有了，当年犀利的眼神也温和许多。更关键的是，他们几乎不再出演影视剧，很难再看到他们演绎那些个性鲜明的角色。

不过，也不必为他们担心。李亚鹏和何家劲，从艺坛转向商界，都曾相当成功。靠着精准的眼光和灵光的头脑，他们的收获绝不比做艺人少。岁月也算是给了他们青春之外的另一种回馈吧。



当年狂炫酷，如今渐淡出

蜕变代表：焦恩俊、郑伊健



其实年华渐老、身材走形，对男神来说还不是最可怕的——最可怕的，难道不是几乎从这圈里消失吗？

消失的人里，就有很多人曾经最爱的焦恩俊和郑伊健。这两位身材颜值都保持得不错，可惜作品日渐减少。焦恩俊虽然时有新作亮相，但和当年的剧作无法比肩。

去年其实郑伊健掀起过怀旧风，因为《岁月友情》的演唱会，他和陈小春、谢天华、钱嘉乐、林晓峰这5个当年因为《古惑仔》系列红遍香港和大陆的兄弟再度火了一把，但无奈他一直没有后续作品续航，今年的事业又陷入停滞状态，但当年，陈浩南的洪兴社，其实安放了一代人的青春。





