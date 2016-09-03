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国足昨返沈阳备战中伊大战
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体育
2016.9.3 星期六
国足昨返沈阳备战中伊大战
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者蔡毅）结束客场对阵韩国队的比赛后，国足昨日从首尔返回沈阳，继续备战9月6日主场同伊朗的世预赛亚洲区12强赛小组赛第二轮赛事。谈及即将到来的对手，国脚张玉宁表示：“都知道下一个对手是亚洲区排名第一的伊朗，相信比赛会比同韩国的比赛还艰苦，但我们会做好应付困难的所有准备。”
国足抵达沈阳时，受到了球迷的热烈欢迎，“我们要感谢大家的支持和鼓励，也会将比赛中的战斗作风一直延续下去，希望在12强赛中有所作为。”国足助理教练傅博说。
回到沈阳，国足便投入到同伊朗的备战中，这对国脚们的体能是种考验，傅博则说：“体能的问题伊朗队也会碰到，短时间内打两场重要的比赛，对队员心理以及体能都会有很大的影响，我们会通过各种手段来促使球员恢复。此外，不少队员都有不同程度的伤病，但他们都表示会坚持下去的。”另外对于刚刚结束的伊朗和卡塔尔的比赛，傅博透露道，中国队已派出技术人员前往现场观看比赛，“相关情况等他们回来后，我们会进行分析，以便在6日赛前做好相应对策。”
另悉，在世预赛亚洲区12强赛A组，即国足所在小组的另外两场比赛中，乌兹别克斯坦队主场1比0战胜叙利亚，而伊朗在超长补时中2比0战胜卡塔尔。在B组比赛中，日本队主场爆冷1比2不敌阿联酋队，澳大利亚主场2比0轻取伊拉克，沙特经过苦战1比0点杀泰国。
●简讯
美网第四比赛日，中国女单独苗张帅以6比3/6比3战胜前赛会冠军斯托瑟，生涯首进美网32强，下一站将面对淘汰了王蔷的舍夫多娃。