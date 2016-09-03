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 第11版 体育
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楚天都市报电子版
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11 体育 2016.9.3 星期六
迎中秋 种植牙种1送1颗再送1000元专家手术费
    楚天都市报讯 中秋是“团圆之节”,而牙缺失却不够圆满，为帮缺牙市民种一口好牙，中秋享团圆。全省推行“种植牙种1送1颗”，报名热线87009999
    据统计，有千名市民受益CHEESE德国激光无痛美学种植，当天种牙当天用，获益者现场表示“没想到上午种的牙，下午就能吃饭！”“有了一口好牙，我还能找回20岁吃饭的感觉！”
    报名热线
    027-87009999


   