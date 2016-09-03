查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 体育 ·芳草地品牌婚介 ·图文：里约拼搏女将回家秒变萌妹 ·迎中秋 种植牙种1送1颗再送1000元专家手术费 ·秋云品牌婚介 ·国足昨返沈阳备战中伊大战 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 楚动 第11版 : 体育 第12版 : 沸腾娱 第13版 : 八卦阵 第14版 : 审片室 第15版 : 深读周刊 第16版 : 深读 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 现场 第6版 : 法治 第7版 : 教卫 第8版 : 荆楚 第9版 : 时事 · 芳草地品牌婚介 · 图文：里约拼搏女将回家秒变萌妹 · 迎中秋 种植牙种1送1颗再送1 · 秋云品牌婚介 · 国足昨返沈阳备战中伊大战 11 体育 2016.9.3 星期六 迎中秋 种植牙种1送1颗再送1000元专家手术费 楚天都市报讯 中秋是“团圆之节”,而牙缺失却不够圆满，为帮缺牙市民种一口好牙，中秋享团圆。全省推行“种植牙种1送1颗”，报名热线87009999

据统计，有千名市民受益CHEESE德国激光无痛美学种植，当天种牙当天用，获益者现场表示“没想到上午种的牙，下午就能吃饭！”“有了一口好牙，我还能找回20岁吃饭的感觉！”

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