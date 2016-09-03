查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 楚动 ·“十七助”掀助学金发放高潮 ·广告 ·图文：心怀梦想 世界都为你鼓掌 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 楚动 第11版 : 体育 第12版 : 沸腾娱 第13版 : 八卦阵 第14版 : 审片室 第15版 : 深读周刊 第16版 : 深读 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 现场 第6版 : 法治 第7版 : 教卫 第8版 : 荆楚 第9版 : 时事 · “十七助”掀助学金发放高潮 · 广告 · 图文：心怀梦想 世界都为你鼓掌 10 楚动 2016.9.3 星期六 刘丹丽做客太太学堂心媛荟 分享艺术人生 图文：心怀梦想 世界都为你鼓掌 楚天都市报讯 图为：刘丹丽教大家从声音、衣着、仪态等细节提升气质



楚天都市报讯（记者高珊）8月28日，太太学堂心媛荟首次会员见面会在慧心假日酒店优雅启幕。

著名表演艺术家、湖北省歌剧舞剧院艺术总监、武汉大学艺术学院院长刘丹丽老师作为主讲嘉宾，与百余位会员姐妹分享了她的艺术人生，再现了《洪湖水浪打浪》的经典片段，并勉励在座的女性朋友：每个人都具备艺术潜质，只要对生活饱有激情、心怀梦想追求美好，你也可以成为气质女王，可以优雅如常。

刘丹丽二度获评中国戏剧最高奖“梅花奖”、“文华奖”，被誉为“楚剧皇后”，就是凭着那份对艺术的热爱，凭着一股用心钻研的“狠劲”。艺术追求中，刘丹丽是个“铁娘子”，生活中也充满情趣。闲暇之余，她爱品茗，也会洗手做汤羹。即使做一道最简单的菜，她也会像雕琢艺术品一样讲求细节。“心怀美好，平凡的日子也可以过得很精致。”刘丹丽如此分享。

互动环节，心媛荟姐妹纷纷上台一展才艺。太太学堂研修班学员郑娥子一首古琴曲《关山月》静雅悠远；心媛荟会员张岚登台献唱，幸运得到刘丹丽老师手把手指导；全职太太吴伶俐和她的舞伴用一曲热情洋溢的肚皮舞点燃全场。当天活动还吸引了多家同城女子社群机构，素女会、如是云裳、中国旗袍专委会湖北分会则带来了竼唱、禅舞、旗袍秀等表演，尽显美好。时尚美时尚学宛的现场形象打造，将气氛推向高潮。在太太学堂朗诵班导师田晴的带领下，十余位学员们深情诵读舒婷的《致橡树》，为当天活动画上圆满句号。

心媛荟是太太学堂的会员俱乐部，除了每周微课外，每月还会组织会员见面会，举办不同主题的美学体验活动。目前推出了女子茶修、表达与朗诵、瑜珈、香道、花艺等主题课程。欢迎热爱生活、追求美好的女性朋友加入太太学堂心媛荟。

报名方式：1.电话：13628651328 2.扫二维码回复“报名”了解详情。





