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B20成立于2010年，目前是G20框架的重要组成部分，是代表工商界为G20出台全球增长对策和全球治理方案建言献策，形成并向G20峰会提交政策建议报告。

历年B20讨论内容与G20峰会主题议题高度契合，涵盖金融体系改革、贸易、投资、能源、基础设施、就业、反腐败等全球经济发展热点问题。

据新华社电作为G20杭州峰会的重要配套活动，二十国集团工商峰会（B20）将于今天下午先期开幕，习近平将出席开幕式并演讲。全球800多名工商界精英将聚首杭州，共话世界经济发展。

国际工商界将在今年B20峰会上关注哪些话题？为G20平台留下哪些“中国印记”？记者带您一起倾听全球工商界精英的声音。



◆聊些什么◆

聚焦金融就业反腐等六大议题



自2010年创办以来，历年B20根据当年G20峰会设定的议题都代表了工商界普遍关切的世界经济热点。此次B20杭州峰会今日下午开幕，4日中午闭幕。

全球800多名工商界代表，其中来自世界500强140多家，中国企业500强100多家——阵容如此庞大，聊什么自然备受关注。

2016年二十国集团工商界活动主席、中国贸促会会长姜增伟透露，《2016年B20政策建议报告》将在3日下午提交给G20峰会，为G20出台全球增长对策和全球治理方案建言献策。报告聚焦金融促增长、贸易投资、基础设施、中小企业发展、就业和反腐败等六大议题，反映各国普遍关切和国际经贸领域的诉求与发展趋势。

期间，与会代表还将围绕“创新全球经济增长方式”“推动更高效的全球经济金融治理”“实现强劲的国际贸易和投资”“促进包容和联动式发展”四大专题展开面对面研讨。



◆开出药方◆

呼吁落实《贸易便利化协定》



即将提交G20峰会的《2016年B20政策建议报告》，代表了企业界的声音，是全球工商界为解决世界经济问题开出的“药方”。

姜增伟说，今年，工商界在B20报告中提出了四大方面20项主要政策建议、76条具体措施。针对近年来国际贸易持续低迷的形势，B20呼吁G20加快批准并落实《贸易便利化协定》，这将给各国尤其是发展中国家企业带来巨大机遇。

B20还提出了关于加强基础设施建设的五条建议，涉及项目储备、投融资支持和互联互通等。波士顿咨询公司研究认为，如果这五条建议均被采纳并很好地落实，将在全球经济活动中创造2万亿美元的价值，并在G20成员中额外创造3000万个就业岗位。



◆中国印记◆

800多名代表一半来自中国



B20的政策建议报告中，随处可见凸显创新思维的“中国印记”。近年来，全球贸易低迷，多边贸易体制陷入困境。同时，跨境电商迅猛发展，全球跨境B2C电商市场规模有望从2014年的2300亿美元增至2020年的9940亿美元。

针对这一现状，今年B20中小企业发展工作组主席、阿里巴巴集团董事局主席马云牵头倡议，建议G20建立促进跨境电商领域公私对话的世界电子贸易平台（eWTP）。

G20智慧（SMART）创新倡议，同样带有浓重的中国印记。SMART倡议，建立一个供政府、私营部门、院校和研究机构共享资源、知识和成果的开放型网络，以推动技术创新为目标，促进全球经济发展与就业增长。

另据介绍，此次参会的800多名工商界代表中，一半来自中国。此外，有150多家中国企业参加今年B20各议题工作组，占到议题组成员总数的30%。





