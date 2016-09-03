查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 荆楚 ·广告：动向新闻 ·图文：咸宁关停九宫山6家采矿企业 ·图文：行李厢暗藏娃娃鱼和果子狸 ·武汉市免费培训月嫂 ·风湿类风湿治疗新突破 ·北京哮喘专家高渌纹明日来汉 ·图文：摩托车司机突发癫痫加油站员工合力施救 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 楚动 第11版 : 体育 第12版 : 沸腾娱 第13版 : 八卦阵 第14版 : 审片室 第15版 : 深读周刊 第16版 : 深读 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 现场 第6版 : 法治 第7版 : 教卫 第8版 : 荆楚 第9版 : 时事 · 广告：动向新闻 · 图文：咸宁关停九宫山6家采矿企 · 图文：行李厢暗藏娃娃鱼和果子狸 · 武汉市免费培训月嫂 · 风湿类风湿治疗新突破 · 北京哮喘专家高渌纹明日来汉 · 图文：摩托车司机突发癫痫加油站 8 荆楚 2016.9.3 星期六 图文：摩托车司机突发癫痫加油站员工合力施救 楚天都市报讯 图为：加油站员工救治病人



楚天都市报讯（通讯员熊海）昨日上午，摩托车驾驶员杨先生在当阳一加油站加油时，突发癫痫病晕倒。幸得加油站工作人员紧急施救，该男子终于转危为安。

昨日上午8时许，中石化销售当阳石油分公司货运加油站站长张凯正在打扫卫生，忽然听到外面传来油桶落地声。张凯循声望去，发现一个正在加注摩托车汽油的客户倒地，口吐白沫，全身抽搐。张凯赶紧喊来值班班长李红艳，两人一起把该男子抬到阴凉处。

李红艳拿出手机拨打120。一会儿周围聚集起围观群众，大家都说这是癫痫病的症状。在等待救护车的过程中，张凯听从大家的建议，用拇指一直掐着该男子的人中穴。

救护车赶来的时候，该男子长舒一口气，已经变黑的嘴唇开始变红。经过医生诊断，该男子已度过危险期。

据了解，该客户姓杨，有癫痫病史，差不多两到三个月发病一次。杨先生醒来后对大家连连称谢。





