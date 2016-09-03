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图文：摩托车司机突发癫痫加油站
8
荆楚
2016.9.3 星期六
图文：摩托车司机突发癫痫加油站员工合力施救
楚天都市报讯 图为：加油站员工救治病人
楚天都市报讯（通讯员熊海）昨日上午，摩托车驾驶员杨先生在当阳一加油站加油时，突发癫痫病晕倒。幸得加油站工作人员紧急施救，该男子终于转危为安。
昨日上午8时许，中石化销售当阳石油分公司货运加油站站长张凯正在打扫卫生，忽然听到外面传来油桶落地声。张凯循声望去，发现一个正在加注摩托车汽油的客户倒地，口吐白沫，全身抽搐。张凯赶紧喊来值班班长李红艳，两人一起把该男子抬到阴凉处。
李红艳拿出手机拨打120。一会儿周围聚集起围观群众，大家都说这是癫痫病的症状。在等待救护车的过程中，张凯听从大家的建议，用拇指一直掐着该男子的人中穴。
救护车赶来的时候，该男子长舒一口气，已经变黑的嘴唇开始变红。经过医生诊断，该男子已度过危险期。
据了解，该客户姓杨，有癫痫病史，差不多两到三个月发病一次。杨先生醒来后对大家连连称谢。