广告：动向新闻图文：咸宁关停九宫山6家采矿企业图文：行李厢暗藏娃娃鱼和果子狸武汉市免费培训月嫂风湿类风湿治疗新突破北京哮喘专家高渌纹明日来汉图文：摩托车司机突发癫痫加油站员工合力施救
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第8版 荆楚
·广告：动向新闻
·图文：咸宁关停九宫山6家采矿企业
·图文：行李厢暗藏娃娃鱼和果子狸
·武汉市免费培训月嫂
·风湿类风湿治疗新突破
·北京哮喘专家高渌纹明日来汉
·图文：摩托车司机突发癫痫加油站员工合力施救
楚天都市报电子版
----  
 
8 荆楚 2016.9.3 星期六
北京哮喘专家高渌纹明日来汉
    楚天都市报讯 哮喘反复发怎么办？快来“取经”北京老专家！北京哮喘专家高渌纹9月4日来汉，预约享肺功能免费查，过敏源半价，治疗费减免10%。
    电话：88569644　


   