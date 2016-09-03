查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 荆楚 ·广告：动向新闻 ·图文：咸宁关停九宫山6家采矿企业 ·图文：行李厢暗藏娃娃鱼和果子狸 ·武汉市免费培训月嫂 ·风湿类风湿治疗新突破 ·北京哮喘专家高渌纹明日来汉 ·图文：摩托车司机突发癫痫加油站员工合力施救 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 楚动 第11版 : 体育 第12版 : 沸腾娱 第13版 : 八卦阵 第14版 : 审片室 第15版 : 深读周刊 第16版 : 深读 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 现场 第6版 : 法治 第7版 : 教卫 第8版 : 荆楚 第9版 : 时事 · 广告：动向新闻 · 图文：咸宁关停九宫山6家采矿企 · 图文：行李厢暗藏娃娃鱼和果子狸 · 武汉市免费培训月嫂 · 风湿类风湿治疗新突破 · 北京哮喘专家高渌纹明日来汉 · 图文：摩托车司机突发癫痫加油站 8 荆楚 2016.9.3 星期六 风湿类风湿治疗新突破 楚天都市报讯 武汉风湿病特色医院用通骨祛风免疫疗法专治类风湿、风湿顽疾，获得新突破，风湿全套检查+专家会诊只要108，咨询

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