广告：动向新闻图文：咸宁关停九宫山6家采矿企业图文：行李厢暗藏娃娃鱼和果子狸武汉市免费培训月嫂风湿类风湿治疗新突破北京哮喘专家高渌纹明日来汉图文：摩托车司机突发癫痫加油站员工合力施救
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第8版 荆楚
·广告：动向新闻
·图文：咸宁关停九宫山6家采矿企业
·图文：行李厢暗藏娃娃鱼和果子狸
·武汉市免费培训月嫂
·风湿类风湿治疗新突破
·北京哮喘专家高渌纹明日来汉
·图文：摩托车司机突发癫痫加油站员工合力施救
楚天都市报电子版
----  
 
8 荆楚 2016.9.3 星期六
风湿类风湿治疗新突破
    楚天都市报讯 武汉风湿病特色医院用通骨祛风免疫疗法专治类风湿、风湿顽疾，获得新突破，风湿全套检查+专家会诊只要108，咨询
电话027-83750129


   