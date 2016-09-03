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 第8版 荆楚
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楚天都市报电子版
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8 荆楚 2016.9.3 星期六
武汉市免费培训月嫂
    楚天都市报讯 据悉：武汉妇女就业培训基地为增加女性就业，面向全省免费培训50名月嫂(育婴师），将进行月嫂专业知识技能的7天培训，由湖北首位月嫂技能大师和专家亲自授课。学完到医院妇产科实习，推荐就业月薪5千—1万2千元。55岁以下均可报名，教材、培训全免费，报名电话02787854592　　地址：武昌洪山亚贸广场B座12楼 文 闻蔚


   