查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第8版 荆楚
·广告：动向新闻
·图文：咸宁关停九宫山6家采矿企业
·图文：行李厢暗藏娃娃鱼和果子狸
·武汉市免费培训月嫂
·风湿类风湿治疗新突破
·北京哮喘专家高渌纹明日来汉
·图文：摩托车司机突发癫痫加油站员工合力施救
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 楚动
第11版 : 体育
第12版 : 沸腾娱
第13版 : 八卦阵
第14版 : 审片室
第15版 : 深读周刊
第16版 : 深读
第2版 : 要闻
第3版 : 关注
第4版 : 人物
第5版 : 现场
第6版 : 法治
第7版 : 教卫
第8版 : 荆楚
第9版 : 时事
·
广告：动向新闻
·
图文：咸宁关停九宫山6家采矿企
·
图文：行李厢暗藏娃娃鱼和果子狸
·
武汉市免费培训月嫂
·
风湿类风湿治疗新突破
·
北京哮喘专家高渌纹明日来汉
·
图文：摩托车司机突发癫痫加油站
8
荆楚
2016.9.3 星期六
武汉市免费培训月嫂
楚天都市报讯 据悉：武汉妇女就业培训基地为增加女性就业，面向全省免费培训50名月嫂(育婴师），将进行月嫂专业知识技能的7天培训，由湖北首位月嫂技能大师和专家亲自授课。学完到医院妇产科实习，推荐就业月薪5千—1万2千元。55岁以下均可报名，教材、培训全免费，报名电话02787854592 地址：武昌洪山亚贸广场B座12楼 文 闻蔚