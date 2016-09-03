查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 荆楚 ·广告：动向新闻 ·图文：咸宁关停九宫山6家采矿企业 ·图文：行李厢暗藏娃娃鱼和果子狸 ·武汉市免费培训月嫂 ·风湿类风湿治疗新突破 ·北京哮喘专家高渌纹明日来汉 ·图文：摩托车司机突发癫痫加油站员工合力施救 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 楚动 第11版 : 体育 第12版 : 沸腾娱 第13版 : 八卦阵 第14版 : 审片室 第15版 : 深读周刊 第16版 : 深读 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 现场 第6版 : 法治 第7版 : 教卫 第8版 : 荆楚 第9版 : 时事 · 广告：动向新闻 · 图文：咸宁关停九宫山6家采矿企 · 图文：行李厢暗藏娃娃鱼和果子狸 · 武汉市免费培训月嫂 · 风湿类风湿治疗新突破 · 北京哮喘专家高渌纹明日来汉 · 图文：摩托车司机突发癫痫加油站 8 荆楚 2016.9.3 星期六 长途大客车底部为何有水渗漏？ 图文：行李厢暗藏娃娃鱼和果子狸 楚天都市报讯 图为：民警查获娃娃鱼和果子狸



楚天都市报讯（记者关前裕通讯员熊伟彭良谋）前日，十堰市公安局高速公路警察支队竹山大队民警在麻安高速蒋家堰卡口，查获一起长途客车违规装载娃娃鱼、果子狸的行为，查获150尾娃娃鱼和50只果子狸。

1日下午4时30分许，竹山大队执勤民警在麻安高速蒋家堰卡口开展客车违规载货专项整治行动，在对一辆由陕西安康开往广东深圳的大型客车进行检查时，发现该车底部的行李厢不断有水渗漏，民警感觉情况可疑，当即要求驾驶员打开客车行李厢接受检查。

该车驾驶员神色慌张，谎称是乘客行李自己无权打开，当民警要求找出乘客时，驾驶员再三推诿称乘客睡着了不方便打扰。民警越发觉得司机可疑，便强制命令其打开车厢接受检查，否则将按照妨碍公务对其予以处理。

见民警态度坚决，驾驶员只得极不情愿地打开行李厢。行李厢内整齐摆放了十多个白色泡沫箱子，不断有异味溢出，执勤民警随机打开一箱检查，发现装有娃娃鱼，其它箱子也被相继打开，里面全部装有娃娃鱼，经过清点一共有15箱150尾。随后，民警又对第二个行李厢进行检查，发现在客车行李厢底层还有一层铁笼子，铁笼子内装有类似狐狸的动物，经过清点，共15箱，内装50只动物。

驾驶员见事情败露，便道出实情。原来，该驾驶员长年跑安康至深圳，看到客车行李箱有一些多余的空间，便想着运输一些活体动物去深圳牟利。泡沫箱内装的是娃娃鱼共有150尾，铁笼子内装的是果子狸共有50只，原以为交警不会检查，没想到刚进十堰境内便被查处了。

目前，此案还在进一步处理之中。





