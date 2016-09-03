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 第8版 荆楚
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楚天都市报电子版
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8 荆楚 2016.9.3 星期六
卫星遥感监测到自然保护区有人偷采矿石
图文：咸宁关停九宫山6家采矿企业
    楚天都市报讯 图为：环保执法人员在现场查看违规采矿整改情况

    楚天都市报讯（记者周鹏通讯员刘会林夏建涛）九宫山是国家级自然保护区，日前国家环保部卫星遥感监测显示，该保护区内有多处采矿迹象。咸宁市环保局前往调查，发现部分地段确实有人偷采矿石，遂督促通山县进行整改。昨日，楚天都市报记者随环保执法人员到现场查看整改情况。
    九宫山自然保护区位于通山县九宫山镇，先后经过了三次扩界升级，2007年4月6日，经国务院批准，该保护区升级为森林生态系统类型国家级自然保护区，总面积由原来的4123公顷扩大到1.66万公顷。
    昨日上午，记者随执法人员从闯王镇仙崖村沿盘山公路而上，来到高湖村，到达半山腰，看到裸露的彩色矿渣堆成几十米高，让满山翠绿的竹海像癞痢头一样，十分难看。
    到达海拔约700米处，车辆无法通行，记者和执法人员步行上山，来到犁头冲采矿区，这一片矿区堆有数万方矿渣，矿坑深达20多米，一辆挖掘机正在进行渣土回填。
    通山县环保局局长曹经久介绍，当地盛产硅石矿，当年这一带有6家企业获批开采。后来由于保护区三次扩界，这些开采区被纳入到保护区的核心区域内。该县于今年上半年全部关闭了采矿企业，但是部分企业和个人还在偷采，损害了自然保护区局部的生态环境。
    通山县副县长沈其文介绍，针对突出环境问题，该县已全部关闭在山上的6家采矿企业，目前已成立专班整改，由于前段时间遭遇暴雨，部分道路冲毁，现在正在维修道路，从下周起，将有大批机械上山，对矿坑进行回填，将尾矿筑拦沙坝以防泥石流，明年春天栽树复绿。


   