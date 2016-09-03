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退黄疸“神药”遭禁 妈妈们很担
7
教卫
2016.9.3 星期六
退黄疸“神药”遭禁 妈妈们很担心
专家称，茵栀黄针剂武汉已停用十年 口服药使用安全有效
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈媛 李晗通讯员温红蕾张璟祎）曾被称作婴幼儿退黄疸的神药——茵栀黄注射液，上月31日，被国家食药监局要求生产企业修改说明书，明确标注“新生儿、婴幼儿禁用”。针对江城妈妈们的担心，记者昨日走访江城多家医院获知，该注射液早已停用，目前使用的该药口服液和颗粒剂，并无明显副反应。
茵栀黄是复合中药制剂，由茵陈、栀子、大黄（或黄芩）和金银花提取物组成，多用于婴幼儿黄疸的退黄治疗。昨日，武汉市儿童医院、同济医院、中南医院多名新生儿专家、儿科专家均向记者证实，早在10年前，该药的注射液已在婴幼儿患者中停用。省妇幼医院则从未使用该针剂，该院新生儿科负责人称，在“新生儿黄疸治疗指南中”，从来就没有提到过用茵栀黄注射液“退黄”。
针对一些妈妈询问茵栀黄口服药剂是否安全，武汉市儿童医院新生儿科主任刘楚汉表示，口服液和颗粒剂不仅使用安全，而且确实有效。
刘楚汉主任介绍，通常宝宝出生几天后会出现生理性黄疸，半个月左右会自行消退，少数是病理性黄疸则必须对因治疗。生理性的多发生在出生24小时后，7-10天达到巅峰，接下来逐渐退黄；病理性的，在24小时内就会变黄，且持续升高。发现宝宝出黄疸，新手妈妈可先观察半月，不必着急用药，一旦加重才需要治疗干预。
省妇幼保健院产科新生儿主任医师李凤英表示，口服茵栀黄有腹泻等副作用，但发生概率较低，家长若看到孩子服用后大便水分较多，可减量或暂停服用。