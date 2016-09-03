“中学是等式，大学是不等式”开奖公告图文：新生提前十天来校园海归博士当起了中学老师退黄疸“神药”遭禁 妈妈们很担心
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 第7版 教卫
·“中学是等式，大学是不等式”
·开奖公告
·图文：新生提前十天来校园
·海归博士当起了中学老师
·退黄疸“神药”遭禁 妈妈们很担心
楚天都市报电子版
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7 教卫 2016.9.3 星期六
海归博士当起了中学老师
华师一附中光谷分校校长称，对现代高中教育有必要
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者罗欣通讯员杜学敏王丽）本月1日，华师一附中光谷分校正式开学，记者发现该校初一年级的29名教师中，除了19位硕士外，还有一名是从法国回来的海归博士。
    尽管是借用光谷九峰中学的教学楼和校舍，但华师一附中光谷分校的招生仍受热捧，今年面试选拔招了240余名优秀初一新生。分校校长吴晨光说，29名教师中，13人是来自本校的高中部及初中部的优秀教师，其余新招聘的16人几乎都是硕士以上学历。
    新招的女教师唐露，曾就读于武汉大学化学与分子科学学院，又赴法国巴黎第十一大学读化学专业的硕士、博士，今年毕业归国。“当一名中学老师挺好的，华师一附中也很不错。”她告诉记者，目前在本部高中部积累教学经验，同时担任分校初一的法语选修课老师。
    据介绍，目前在武汉的华师一附中、武汉外校等中学都引进有博士教师。吴晨光说，“建一流学校必须有一流教师。现代高中教育讲究综合多学科知识能力，博士教学显得必要，也会变得平常。”


   