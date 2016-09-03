查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 法治 ·广告 ·本报公益律师助其拿回30万赔偿 ·全省首个“交通安全体验区”在武汉小学启用 ·总经理离职后索赔被驳回 ·图文：运猪车两次翻车40头猪仅幸存12头 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 楚动 第11版 : 体育 第12版 : 沸腾娱 第13版 : 八卦阵 第14版 : 审片室 第15版 : 深读周刊 第16版 : 深读 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 现场 第6版 : 法治 第7版 : 教卫 第8版 : 荆楚 第9版 : 时事 · 广告 · 本报公益律师助其拿回30万赔偿 · 全省首个“交通安全体验区”在武 · 总经理离职后索赔被驳回 · 图文：运猪车两次翻车40头猪仅 6 法治 2016.9.3 星期六 图文：运猪车两次翻车40头猪仅幸存12头 交警提醒欲速则不达 楚天都市报讯 事发现场



楚天都市报讯（记者吴昌华通讯员刘武程璀）一辆运猪车从河南来汉途中两次翻车，40头猪仅幸存12头。前天下午3时许，在沪蓉高速公路黄陂段，一辆运送生猪的货车侧翻，生猪滚落在路面上，堵塞交通。

据货车车主介绍，这批生猪是从河南潢川运往武汉黄陂。在河南爆胎翻了车，摔死11头猪。她将剩下29头继续运往黄陂，结果又翻车，仅剩12头存活，真是现实版“猪在囧途”。

后方发生碰撞的小轿车行车记录仪，记录了整个事故发生的经过。当时运猪货车在超车道上行驶，一辆武汉号牌的面包车紧跟其后，从右侧超车后马上变道，导致货车侧翻。而在后方行驶的一辆江苏籍小轿车，躲避不及发生了碰撞。该车司机十分气愤地说：一家人本是高高兴兴地送刚考入华中科技大学的女儿报名，没想到发生了交通事故，庆幸的是，车上的人都没有受伤，只是受到些惊吓。

高速交警提醒，一定要各行其道，按规定超车，保持安全间距，欲速则不达。在高速公路上驾车时任何一个细微的违法行为，都可能引起一连串谁都无法想到的后果。





