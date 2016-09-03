查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 法治 ·广告 ·本报公益律师助其拿回30万赔偿 ·全省首个“交通安全体验区”在武汉小学启用 ·总经理离职后索赔被驳回 ·图文：运猪车两次翻车40头猪仅幸存12头 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 楚动 第11版 : 体育 第12版 : 沸腾娱 第13版 : 八卦阵 第14版 : 审片室 第15版 : 深读周刊 第16版 : 深读 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 现场 第6版 : 法治 第7版 : 教卫 第8版 : 荆楚 第9版 : 时事 · 广告 · 本报公益律师助其拿回30万赔偿 · 全省首个“交通安全体验区”在武 · 总经理离职后索赔被驳回 · 图文：运猪车两次翻车40头猪仅 6 法治 2016.9.3 星期六 员工签了劳动合同 他自己却“故意”不签 总经理离职后索赔被驳回 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者余皓）王某作为一家公司的总经理，代表公司与员工签订劳动合同，自己却未签。离职后，王某提起诉讼状告公司，提出公司因未与他签订书面劳动合同，按法律规定应向他支付双倍工资差额5.4万余元。昨悉，硚口区法院审理后认为他有故意不签之嫌，一审判决驳回了他的诉请。

王某于2008年10月入职，任武汉一家销售公司总经理。2015年4月，双方劳动关系终止。王某离职前月平均工资为4900余元。公司尚未支付他2015年1月至3月的工资，但为他缴纳社保至2015年3月。此后，王某要求公司支付他经济赔偿金未果，遂于今年4月，将公司告上法庭，要求公司向其支付拖欠的3个月工资共计1.6万余元；违法解除劳动关系的经济赔偿金6.4万余元；未签订书面劳动合同的双倍工资差额5.4万余元；未休年休假工资1.1万余元，合计14万余元。

法院审理后认为，王某作为公司总经理，负责公司日常管理运行的工作，本身负有签订、管理劳动合同等职责，自己却未签订劳动合同，有故意之嫌；另外，王某属因个人原因离职，并非公司单方解除其劳动合同，其经济赔偿金的请求不予支持，遂判决驳回王某要求公司支付未签订书面劳动合同的双倍工资差额5.4万余元诉讼请求，该公司也无须向王某支付违法解除劳动关系的经济赔偿金6.4万余元。

法院另行判决该公司向王某支付3个月的工资共计1.49万余元，以及未休年休假工资4500余元，合计赔款为1.9万余元。

昨日，主审法官解读这份判决时称，按法律规定，劳动者在单位未签订书面劳动合同的情况下，有权提出双倍工资差额的赔偿，但总经理作为人力资源管理者，不是普通劳动者，总经理王某代表公司与员工签订劳动合同，却没给自己签，他应明确知道不签产生的后果，因此推定他是故意甚至是恶意行为，驳回其诉讼请求。





