查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 法治 ·广告 ·本报公益律师助其拿回30万赔偿 ·全省首个“交通安全体验区”在武汉小学启用 ·总经理离职后索赔被驳回 ·图文：运猪车两次翻车40头猪仅幸存12头 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 楚动 第11版 : 体育 第12版 : 沸腾娱 第13版 : 八卦阵 第14版 : 审片室 第15版 : 深读周刊 第16版 : 深读 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 现场 第6版 : 法治 第7版 : 教卫 第8版 : 荆楚 第9版 : 时事 · 广告 · 本报公益律师助其拿回30万赔偿 · 全省首个“交通安全体验区”在武 · 总经理离职后索赔被驳回 · 图文：运猪车两次翻车40头猪仅 6 法治 2016.9.3 星期六 全省首个“交通安全体验区”在武汉小学启用 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者吴昌华通讯员焦萱）前天开学第一天，上午8时许，武汉小学举行升旗仪式后，启用了全省首个“交通安全体验区”。

漂亮的小马路标注有机动车道、非机动车道、行人道，有醒目的斑马线，还有闪烁的红绿灯和各种交通标识标牌、标志标线，在操场边，新出现的交通安全体验区吸引了孩子们，交警叔叔讲解着道路通行规则。一名学生说：“学到了好多知识，下次上学可以指挥爸爸别乱开。”

据介绍，这是全省首个小学校园内“交通安全体验区”，是武汉市交管局和该校共同建设的。





