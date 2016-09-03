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 第6版 法治
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·全省首个“交通安全体验区”在武汉小学启用
·总经理离职后索赔被驳回
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楚天都市报电子版
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6 法治 2016.9.3 星期六
全省首个“交通安全体验区”在武汉小学启用
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者吴昌华通讯员焦萱）前天开学第一天，上午8时许，武汉小学举行升旗仪式后，启用了全省首个“交通安全体验区”。
    漂亮的小马路标注有机动车道、非机动车道、行人道，有醒目的斑马线，还有闪烁的红绿灯和各种交通标识标牌、标志标线，在操场边，新出现的交通安全体验区吸引了孩子们，交警叔叔讲解着道路通行规则。一名学生说：“学到了好多知识，下次上学可以指挥爸爸别乱开。”
    据介绍，这是全省首个小学校园内“交通安全体验区”，是武汉市交管局和该校共同建设的。


   